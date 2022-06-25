أقوى عروض الصيف من مكتبات جرير حتى نفاذ الكَمْيات jarir

نقدم لكَمْ اليوم عملاء مكتبة جرير بجميع فروعها فِيْ مدن المملكة العربية السَعُودِيْة، العديد من أقوى الخصومات لهذا الأسبوع الأخير من شهر يونيو ضمن عروض الصيف من مكتبات جرير على جميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة. ، والتي تشمل أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهُواتف المحمولة وأجهزة Wi-Fi وغيرها من الخصومات الخاصة، لذا تابعنا من خلال هذه المقالة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول العروض …

عروض الصيف من مكتبات جرير فِيْ السَعُودِيْة

تتوفر العديد من التنزيلات المتميزة من مكتبات جرير على أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، منها خصم سعر خاص لجهاز Lenovo pad flex 5 بخصم 500 ريال سعودي لنظام التشغيل Windows 10 بسعة 256 جيجابايت، وتنزيل آخر منها على Madpad 1 السعر بسعة 256 جيجا بايت مع دائرة صلبة مميزة وتنزيل آخر منهم عن سعر لاب توب Zanbook 13 بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت وسرعة تشغيل وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت بالإضافة إلى آخرين يحسدهم 13 خصومات أسعار الكَمْبيوتر المحمول windows 11.

60٪ خصم على لابتوب مكتبة جرير

نواصل معكَمْ عرض باقي تنزيلات اليوم على اللاب توب الحديث بكافة انواعه من جرير السَعُودِيْة ومنها خصم خاص على سعر لاب توب Pavillion Hp x360 بخصم 400 ريال سعودي لويندوز 11 وخصم اخر على سعر لابتوب ام اس اي العصري 14 B5M بخصم ألف ريال سعودي يساوي 33٪ من سعره الأصلي وخصم آخر منهم على سعر Matebook D15 بخصم يصل إلى 26٪ مع سعة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام للتشغيل السريع، وبالإضافة إلى ذلك لديهم خصم خاص على أسعار Surface go 3 فِيْ 1 windows 11 Tablet مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، و بالإضافة إليكَمْ خصم خاص على سعر Surfuce pro8 2 * 1 Tablet بخصم 14٪ وسعة تخزين مميزة وكذلك سرعة أداء عالية جدا.

تحميلات اليوم 25 يونيو داخل فروع مكتبة جرير

نواصل معكَمْ عروض الصيف من مكتبات جرير على الهُواتف الذكية والساعات الحديثة ومن بينها ما يبرز خصم خاص على سعر تابلت ايسر اسباير 5 بخصم 12٪ بسعة تخزين 512 جيجا وسرعة ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ولديهم خصومات أخرى كثيرة فِيْ باقي الفروع.