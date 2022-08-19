أقوى عروض العثيم مول التوفِيْر الجبارة على أفضل السلع الغذائية الهامة والمميزة تحت شعار راجعين المدارس لا تفوتها LULU

يقدم العثيم مول صفقات مذهلة لن تجدها على العديد من المنتجات تحت شعار “سنعود إلى المدارس بأقوى العروض”. تقدم مجموعة مختلفة ومميزة من أهم المنتجات الغذائية المتميزة وبأسعار ممتازة من خلال المجلة الأسبوعية العثيم والتي يتوقعها كثيرون فِيْ أنحاء مختلفة من المملكة العربية السَعُودِيْة. من أهم المنتجات الغذائية فِيْ محَلْات العثيم الأرز واللحوم والزيت والجبن والمعكرونة وغيرها الكثير، لذلك لا تفوت فرصة هذا العرض الرائع.

أقوى عروض العثيم على المنتجات الغذائية تحت شعار “نعود للمدارس بخصومات لا تصدق”

يتوفر كيس سكر الأسرة الناعم لكل عميل وزن الشنطة 5 كيلو، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

45 ريال من مسحوق صابون تايد المركز كيس 4.5 أ، 5 كيلو جرام، للكيس الواحد، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

اشتري زيت دوار الشمس نور 2 * 1.5 لتر، سعر العبوة 37.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال، ويمكن لكل عميل الحصول على ثلاث عبوات.

خصومات لا تصدق من العثيم على اللحوم والجبن والمكسرات