أقوى عروض جرير السَعُودِيْة اليوم ولفترة محدودة Jarirbookstore

تتوافر ضمن فروع مكتبة جرير، هذا الأسبوع، خصومات خاصة وحصرية متنوعة على أسعار العديد من المنتجات الأساسية والإلكترونية المختلفة لفترة محدودة ابتداءً من اليوم 17 يوليو 2022، الموافق 18 ذو الحجة من هذا العام، حتى نفاذ الكَمْية. يتم بيعها فِيْ جميع أقسام مكتبات جرير بالمملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلال موقع جرير أون لاين جرير أون لاين، وسوف نزودك بتفاصيل العروض …

عروض جرير السَعُودِيْة فِيْ مكتبة جرير

تقدم مكتبات جرير هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من العروض الحصرية على أسعار الموبايلات الحديثة بكافة أنواعها، من بينها خصم خاص على سعر Apple iPhone 13 Pro Max، بسعة 1 تيرابايت من الخامس. الجيل، الجاذبية، اللون الأزرق، وهبوط آخر فِيْ سعر هاتف Honor 50 بسعة 256 جيجا بايت وسرعة ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت هُو Quancoup Snap Gragon، وهبوط آخر فِيْ سعر Apple iPhone 11، مع سرعة ذاكرة RAM مميزة وسعة تخزين عالية، بالإضافة إلى خصومات أخرى على Apple iPhone 11 سعراً فِيْ الفروع من خلال طرح 900 ريال للجيل الخامس باللون الأبيض.

عروض جرير الأسبوعية حتى نفاذ الكَمْية

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الخاصة على أسعار هاتف مميز وعالي الجودة Samsung Galaxy Z Flip 3 بسعة 256 جيجا بايت وتوفِيْر 900 ريال سعودي، بأداء عالي جدًا وسعة تخزين 1 تيرابايت، كَمْا فضلًا عن الخصومات الأخرى على Apple iPhone أسعار Apple iPhone 13 pro max الجيل الخامس بسعة تخزين 1 تيرابايت باللون الأخضر، وخصومات أخرى منها على أسعار الهاتف الذكي Xiaomi 11 T Pro بتوفِيْر 600 ريال بسعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت ذاكرة الوصول العشوائي فِيْ Nikke رمادي الجيل الخامس والعديد من الخصومات الأخرى.

تقدم مكتبة جرير اليوم ضمن العروض الأسبوعية

ضمن مكتبات جرير بالمملكة العربية السَعُودِيْة عدة خصومات أخرى منها خصم خاص على سعر الجيل الخامس Apple iPhone 13 Pro للهُواتف المحمولة بسعة 1 تيرابايت باللون السوري، وغيرها. خصومات منها على أسعار هُواتف آيفون الخضراء من الجيل الخامس.

خصومات خاصة ولفترة محدودة فِيْ فروع مكتبة جرير

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الخاصة على أسعار الجيل الخامس apple iphone 13 pro max 256 جيجا بايت بسعة 256 جيجا بايت باللون الأخضر الصنوبر، وعرض آخر على سعر الجيل الخامس Samsung Galaxy ZFold 3 بسعة 256 جيجا بايت توفِيْر 600 ريال سعودي.

عروض اليوم من مكتبة جرير

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الخاصة على أسعار أجهزة اللاب توب وخصومات أخرى على أسعار هُواتف سامسونج الحديثة وهُواتف نوكيا وغيرها من الخصومات على أسعار الأنواع الأخرى من هُواتف هُواوي، وعروض أخرى على أسعار الساعات الذكية الحديثة من آبل، داخل فروع مكتبات جرير.

خصومات متجر جرير اليوم

يوجد أيضًا فروع مكتبة جرير بالإضافة إلى الخصومات السابقة خصم خاص على سعر لاب توب Lenovo IdeaPad Flex 5 Core i3 بسعة تخزين عالية جدًا، وخصم آخر فِيْ الفروع على أسعار Asus TUF Dash Core i7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت، وسرعة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار الكَمْبيوتر المحمول من msi.

خصومات حصرية لفترة محدودة بجميع فروع مكتبات جرير

تقدم متاجر جرير اليوم ضمن العروض الأسبوعية خصم خاص على سعر لاب توب Macbook air بخصم 25٪، وكذلك فِيْ الفروع خصومات أخرى على أسعار Sumsung UAss 4K TV بخصم 32٪، وخصم آخر منهم على سعر oppo rino 10x zoom بخصم 7٪ بسعة 256 جيجا بايت، ويقدم أسعارًا أخرى على لابتوبات هُواوي، والتي تتميز بسعة تخزين كبيرة وذاكرة عشوائية عالية السرعة.

خصومات خاصة ولفترة محدودة فِيْ جرير

تتوفر عروض خاصة جدًا فِيْ فروع المكتبة على العديد من أسعار المنتجات، بما فِيْ ذلك توفِيْر سعر خاص على لاب توب الألعاب Dell Alienware M15 مقاس 15.6 بوصة عند توفِيْر 700 ريال سعودي AMA Ryzen، وخصم آخر فِيْ سعر Asus VivoBook 14 توفِيْر 750 ريال مقاس 14 بوصة الجيل الحادي عشر وخصومات أخرى.

خصومات خاصة على Jarirstores

يوجد العديد من الخصومات الخاصة فِيْ جميع الفروع على أسعار لاب توب Asus VivoBook 13 مع توفِيْر 800 ريال سعودي وجهاز كَمْبيوتر محمول 2 فِيْ 1 منفصل وخصم آخر على سعر الكَمْبيوتر المحمول Asus VivoBook Pro 16 Max مع توفِيْر قدره 800 ريال سعودي وخصم آخر على سعر الكَمْبيوتر المحمول Asus ZenBook 14. جهاز الكَمْبيوتر المحمول من الجيل الحادي عشر مقاس 14 بوصة يوفر 900 ريال سعودي.

خصومات مكتبات جرير اليوم 26 يوليو 2022

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الحصرية على أسعار لاب توب 2 فِيْ 1 يوفر 1150 ريال سعودي، ومايكروسوفت سيرفس برو 7 من الجيل العاشر، وخصم آخر على سعر لاب توب HP Envy من الحيل الحادية عشر لتوفِيْر 1200 ريال سعودي.، وخصم آخر على سعر Microsoft Service Laptop Go.

تنزيلات خاصة من مكتبات جرير ديل رينو

يوجد العديد من الخصومات الخاصة بالأسعار على مختلف المنتجات الإلكترونية داخل فروع المكتبة ومنها خصم سعر خاص على جالكسي S22 ألترا بخصم 400 ريال سعودي وخصم آخر فِيْ سعر HP laptop15_dw بخصم 28٪، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة Huawei matebook X_pro بخصم 33٪ وغيرها.