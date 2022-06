أقوى عروض جرير بأسعار وتوفِيْر 4000 ريال سعودي عالجهاز خصومات 50% لفترة محدودة Garir big offers

نقدم لكَمْ اليوم أفضل صفقات جرير، بخصومات تصل إلى 50٪، أو بآلاف الريالات، خصم على جهاز واحد، ضمن مجموعة من الأجهزة المختلفة، بما فِيْ ذلك جميع شاشات أندرويد الحديثة بمختلف الأحجام والألعاب. الشاشات، حيث توجد عروض أخرى على أسعار أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة الحديثة المختلفة، والأجهزة الأخرى، وسنقدم لكَمْ أحدث تفاصيل عروض مكتبة جرير لهذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكَمْية (أيهما يأتي أولاً).

عروض جرير فِيْ فروع المملكة العربية السَعُودِيْة

نقدم لكَمْ عروض اليوم فِيْ جميع فروع مكتبات Garir، ومن خلال Garir Online، والتي تشمل خصم خاص على سعر LG، وشاشة Android المميزة مقاس 50 بوصة، و 4K Ultra HD LED باللون الأسود وتوفِيْر 2050 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم آخر داخل المتجر على أسعار شاشات LG الأخرى مقاس 65 بوصة، وخصم بقيمة 2100 ريال سعودي على جودة العرض السوداء وعالية الجودة.

تقدم مكتبة جرير عروض اليوم 16 يونيو لفترة محدودة

يوجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار شاشات LG مقاس 65 بوصة، توفِيْر 2300 ريال، وخصم آخر منها على سعر شاشات LG مقاس 55 بوصة، وخصم آخر منها على سعر 55 بوصة. شاشة سوني توفر 2950 ريال. لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشات Haier HD ذات الأحجام المختلفة، من 58 بوصة إلى 65 بوصة باللونين الأسود والفضي، مما يوفر ما يصل إلى 2500 ريال سعودي.

تنزيلات مكتبة جرير الأسبوعية عروض جرير الرائعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

هناك تنزيلات أخرى متنوعة داخل الفروع على الأسعار شاشات TCL مقاس 65 بوصة Ultra HD LED الصغيرة باللون الأسود، مع توفِيْر 29٪، وتخفِيْض آخر على سعر شاشة Xiaomi مقاس 75 بوصة بدقة 4K Android باللون الأسود، وسعر آخر بيع على لابتوب Huawei MateBook X Pro، والجيل الحادي عشر من Intel Core، و Intel Iris Xe Graphics وأفضل العروض على الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

هايبر ماركت جرير خصومات حتى نفاذ الكَمْية

مجموعة مميزة من العروض الحصرية متوفرة على العديد من أسعار المنتجات المختلفة، منها خصم خاص على سعر ساعة Huawei Watch Fit الأنيقة بطبعتها الأنيقة بالذهب الوردي مع علبة من الستانلس ستيل مع سوار الفلورلاستومر أبيض فروست، وخصم آخر منها بسعر ساعة Huawei Watch Fit فِيْ إصدار أنيق مصنوع من الستانلس ستيل باللون الأسود.

انخفاض الأسعار من داخل فروع مكتبة جرير فِيْ المملكة المتحدة

اليوم، من داخل فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السَعُودِيْة، تتوفر عدة عروض خاصة على أسعار ساعة هُواوي جي تي الأنيقة باللون الرمادي مع علبة بوليمر أصفر فلوري مع حزام سيليكون، وخصم آخر على السعر. من Huawei وساعة Watch GT Runner المزودة بنظام GPS وسوار Pslemmer من السيليكون.

التنزيلات من مكتبة جرير لهذا اليوم 24 يونيو حتى نفاد الكَمْية

تتنوع منتجات مكتبات جرير لهذا الأسبوع بأسعار خاصة جدًا، من بينها خصم خاص على سعر كتاب (أفضل الأصدقاء)، وعرض آخر منهم على سعر كتاب (العيون الفضية)، وآخر خصم على أسعار الروايات الأجنبية الأخرى مثل رواية (هاري بوتتر). وخصومات أخرى منهم على سعر الرواية (السمكة الكبيرة)، بالإضافة إلى العديد من الخصومات الأخرى على أسعار روايات (شيرلوك هُولمز)، ورواية (الرجال من المريخ، والنساء من الزهرة)، ومتنوعة التنزيلات منها على روايات Kings of K-pop، وخصومات أخرى على أسعار الروايات (The Smart Investor)، و Novel (The Rich Dad)، وصفقات أخرى على أسعار كتابة الاستثمار.