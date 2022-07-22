أقوى عروض نصف الثمن من العثيم ضمن عروض العثيم الأسبوعية

الخصومات والتخفِيْضات فِيْ الأسعار ضمن مهرجان العثيم للعروض خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث تبدأ العروض اليوم 16 يوليو الموافق 17 ذو الحجة 2022 م وتشمل جميع أقسام المنتجات الغذائية وخاصة الأطعمة المعلبة وغيرها. منتجات البروتين، والمنتجات التي تحتوي على كَمْية وفِيْرة من الفِيْتامينات بأعلى جودة وبأقل سعر، وإليكَمْ تفاصيل العروض… ..

عروض العثيم هذا الأسبوع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تتميز متاجر العثيم هذا الموسم بشكل خاص بتقديم العديد من التخفِيْضات الخاصة على المنتجات الغذائية المعلبة منها خصم سعر خاص على حَلْاوة هالي طحينة بالفستق، ولديهم أيضًا تخفِيْضات أسعار أخرى من فِيْكتو مايونيز، وفِيْ سعر طماطم فِيْكتو مقشرة ولديهم أيضا خصم فِيْ سعر الحمص، فِيْكتو لوف، ماء فكتو، خصم آخر فِيْ سعر عبوة ذرة حَلْوة فِيْكتو، صلصة الطماطم، وعروض أخرى على أسعار مكدوس هالي 1 كيلو، وخصم آخر على سعر ورق عنب أميفا.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت

كَمْا تقدم متاجر العثيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخصومات الحصرية على أسعار زيتون أسود بوليفِيْ مشترك معلب، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار شرائح جبنة حَلْومي الضاري، وخصومات أخرى على أسعار دار البطاطس المجعد، والذرة الضارية، وصفقات أخرى على أسعار لبنة الداري التركية، والتوت البري، والتوت البري المجمد، بالإضافة إلى تخفِيْضات أسعار أخرى على صدور الدجاج الطري الداري وخضروات الداري المختلطة.

عروض خاصة لفترات محدودة فِيْ فروع العثيم

داخل هايبر ماركت العثيم، هناك أيضًا العديد من الخصومات الحصرية الخاصة على أسعار ويستون بطاطس لحم الضأن الأصلية، وخصم آخر على سعر برجر الدجاج واللحم البقري من سيارا، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار برجر الدجاج. عجينة السبرينغ رول السنبلة والخصومات الأخرى تشمل أسعار خضروات السنبلة، الفاصوليا الخضراء والبازلاء، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار عسل الشفاء الطبيعي.

خصومات أخرى موزعة فِيْ فروع بنده

يوجد ضمن فروع سوق بنده العديد من الخصومات الخاصة من بينها خصم خاص على سعر عجينة السنبلة سبرينج رول، كَمْا لديهم خصومات أخرى على أسعار برجر دجاج السنبلة، شرائح دجاج مقرمش ساخن وبارد من Saiara، وعرض خاص على سعر برجر الدجاج واللحم من Ciara.

العروض الخاصة اليوم حتى نفاد الكَمْية

تخفِيْضات وخصومات مميزة جدا اليوم فقط فِيْ فروع سوق بنده بالمملكة العربية السَعُودِيْة منها خصم خاص على سعر قودي كاتشب الطماطم الطبيعي، خصم اخر على سعر قودي تونة، خصم اخر على سعر صلصة قودي برجر، وخصومات خاصة منهم على أسعار قودي اسباجيتي وأنواع أخرى من مكرونة قودي.

خصومات خاصة ولفترة محدودة فِيْ فروع بنده

عبوات بلاستيكية من زيت العربي النباتي، خصم آخر على سعر عباد الشمس من شمس، وخصم آخر على سعر زيت الذرة من عافِيْة، ولديهم أيضًا أسعار مخفضة أخرى على زيت الكانولا الخفِيْف، وباقي منتجات التونة المعلبة من تريفا وخصومات على الخضار المعلبة من تريفا اضافة الى خصومات اخرى على أسْعَار الاطعمة المعلبة من ماركات اخرى.

خصومات خاصة لوقت محدود اليوم من العثيم

يوجد فِيْ هايبر ماركت العثيم الكثير من الخصومات الخاصة على أسعار قدر ضغط السيف بسعة 7 لتر، خصم آخر على سعر قدر الضغط كولين الكهربائي بسعة 8 لتر، وعرض آخر على سعر طقم قدور رخام كازا بونيتا 9 قطع، وخصم اخر على سعر عصارة موالح كليك اون، وخصومات اخرى.

تخفِيْضات وخصومات اليوم من العثيم فِيْ جميع الفروع

مجموعة خاصة من عروض العثيم على المنتجات الغذائية يتم إطلاقها لفترة محدودة للغاية وتتضمن عدد كبير جدًا من المنتجات منها خصم خاص على سعر الثوم بالإضافة إلى خصومات أخرى منها على أسعار البطيخ الأردني، كيوي، أناناس، عنب أحمر، وخصومات خاصة أخرى أخرى فِيْ جميع الفروع لفترة محدودة.