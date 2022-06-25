أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الجبهة وحول العين

شد التجاعيد بالكولاجين الطبيعيكثير من النساء مع تقدمهن فِيْ السن يعانين من التجاعيد التي تسبب لهن الكثير من الإزعاج، لذلك يبحثن عن طرق للتخلص من هذه التجاعيد بشكل دائم وبأقل تكلفة والتي لا تؤثر على جمال البشرة عن طريق كثرة الاستخدام، حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنحك الكولاجين الطبيعي الذي يمنحك تفتيح وشد للبشرة بشكل رائع، وهناك العديد من المواد الطبيعية مثل اللبان الذي يعد من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة فِيْ شد الوجه مما يعطيك توضيح ونضارة البشرة، وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا المقال.

شد التجاعيد بالكولاجين الطبيعي

يمكنك بسهُولة تحضير الكولاجين الطبيعي بمكونات سهلة وبسيطة، بعيدًا عن استخدام الكريمات الكيميائية الضارة بالبشرة ويمكن أن تتلف الجلد بشكل طبيعي، وهِيْ كالتالي

نحضر كوبًا من العلكة بسهُولة وننقعه ليوم واحد فِيْ الماء المغلي.

ثم نأخذ كريم مرطب ونضع ماء البخور ونقلبه جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ونضعه يوميا على البشرة بحركات دائرية لشد الوجه والقضاء على التجاعيد.

يمكنك أيضًا طحن العلكة إلى عجينة عن طريق إضافة الماء والتقليب جيدًا ووضع الخليط على بشرتك والتحرك فِيْ حركة دائرية وتركه يجف تمامًا.

ثم نغسل الوجه جيداً ونغلق المسام ونكرر الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مضغ العلكة للبشرة

بما أن اللبان له فوائد عديدة للبشرة، منها إزالة تصبغ الجلد، وتفتيح البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، وكذلك إزالة علامات تمدد الجلد تحت العينين، وعلى الجبهة، وحول الأنف، وهِيْ كالتالي

يعمل على توحيد لون البشرة وإشراقها بشكل ملحوظ.

يمد البشرة بالكولاجين الذي يعمل على تجديد خلايا الجسم.

تخلص من كل التصبغات الموجودة على الجلد وتحت العينين.

يعمل كَمْطهر قوي للجروح ويساعد فِيْ تخفِيْف الآلام المصاحبة لها.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الربو تناوله لأنه يقلل من أعراضهم.

يحميك من الإصابة بالسرطان.

فِيْ الختام تعرفنا على الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد ومكوناته وطريقة تحضير الكولاجين من خلال اللثة الذكرية، كَمْا تعرفنا على فوائد صمغ الذكر للبشرة والصحة.