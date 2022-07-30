أقوى وأسرع مسحوق غسيل يزيل اصعب البقع من الملابس

من الأمور المهمة والأساسية فِيْ كل منزل هُو غسل الملابس وتنظيفها، فلا يمكن الاستغناء عن تنظيف الملابس وتطهِيْرها من الميكروبات والجراثيم العالقة بها، وتعرض العديد من منتجات التنظيف فِيْ المتاجر بأسعار مرتفعة، بحيث لا يمكننا الاستغناء عنها ورفض هذه المساحيق والمنظفات الجاهزة للاستعمال، لذلك ينصح بعمل مساحيق داخل منزلك لتوفِيْر النفقات التي تضيع فِيْ شراء المساحيق يوميًا، وهِيْ عادة قديمة أتقنها الإنسان وعملها لتطوير حتى هذا الوقت. إنها حرفة يدوية ولديها هُواية لهذا اليوم. هناك العديد من منتجات البودرة، حتى للغسيل العادي والأوتوماتيكي، والعديد من المنظفات القوية، والتي لها قدرة مذهلة على تعقيم الملابس المصابة بالأوساخ والغبار بشكل كامل، ولهذا نقدم لكَمْ فِيْ هذا المقال كيفِيْة صنع مسحوق المنظفات بمواد بسيطة وتأكد من أنها توفر لك البياض والنظافة التي تتطلبها الملابس التي تحتاج إلى غسلها، لذا ضع فِيْ اعتبارك هذه النظافة الشخصية التي تحمينا من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجلد مثل الأكزيما وبعض أنواع البشرة. تعد العدوى عادة قديمة تنتقل من جيل إلى جيل وأصبحت ضرورية لتجنب الروائح الكريهة التي ينتجها الجسم. تتسبب فِيْ تلف الأقمشة وألوان الملابس كالأبيض والأسود والألوان الزاهِيْة، ومن السهل صنع مسحوق أو سائل لتوفِيْر الضغط على ميزانية الأسرة، وهذه الطريقة هِيْ أسهل طريقة لصنع مسحوق الغسيل بقوة وكفاءة عالية. فِيْ التنظيف العميق للملابس.

لا تستطيع بعض النساء إنفاق الكثير من المال على منتجات التنظيف المنزلية الجاهزة لأنها تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة ونفقاتها الشهرية، لذلك يلجأن إلى صنع بعض المساحيق والمنظفات داخل المنزل للحصول على كَمْية وفِيْرة من منتجات التنظيف، المنتجات المنزلية. منظفات، ومن أسهل الطرق البسيطة لمسحوق العسل هذه الطريقة التي تتكون من عدة مكونات سهلة التحضير ويمكن تحضيرها فِيْ المنزل دون أي مجهُود أو تكلفة ولضمان النظافة والملابس المطلوبة.

كيفِيْة صنع مسحوق الغسيل

مكونات مسحوق المنظفات.

2 كوب من رماد الصودا

قطعة كبيرة من الصابون العادي.

1 كوب من مسحوق البورق

نصف كوب من الأوكسي لإضافة رائحة عطرية مميزة للملابس

كيفِيْة صنع مسحوق الغسيل

أولاً، ابشري الصابون بمبشرة ناعمة، ثم أضيفِيْ صودا الخبز والبوراكس، واخلطي هذه المكونات جيدًا، ثم أضيفِيْ مسحوق الغسيل لإضافة رائحة عطرية جميلة تدوم طويلاً على الملابس، ثم ضعي هذا المسحوق داخل صندوق مغلق حتى استخدامه. يمكن إضافة ربع كوب من هذا المسحوق إلى الملابس المتسخة فِيْ كل غسلة، ستندهش من قدرتها الفائقة على إزالة أصعب البقع والأوساخ العالقة على الملابس دون بذل أي جهد أو إعادة برنامج الغسيل مرة أخرى.