أقوى وصفة لفرد وتنعيم الشعر بمكونات منزلية بالقرنفل فِيْ المنزل

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طريقة عمل كريم – سخي روشتة قرنفل لتنعيم شِعر مجعد قاس

المكونات

اثنين ملعقة ل زيت قرنفل .

نصف زجاج ل زيت زيتون .

طريقة تحضير