أقوى وصفة لفرد وتنعيم الشعر بمكونات منزلية بالقرنفل فِيْ المنزل

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طريقة عمل كريم – سخي روشتة قرنفل لتنعيم شِعر مجعد قاس
المكونات
- اثنين ملعقة ل زيت قرنفل.
- نصف زجاج ل زيت زيتون.
طريقة تحضير
- خطوة أول الوطني احضر وعاء ملائم بعد، بعدما وضع فِيْ هذا اثنين ملعقة ل زيت قرنفل مع نصف زجاج ل زيت زيتون بعد، بعدما مسافه بعد الذي – التي مكتمل تدفئة مزج حتى أصبح مزج دافِيْء رقم دعه وشأنه حتى الغليان.
- خطوة الثاني مكتمل يترك مزج حتى ترطيب بعد، بعدما مسافه بعد الذي – التي الوطني احضر زجاجة ملائم المحكَمْة لإغلاق حالتي مزج فِيْ زجاجة المحكَمْة لإغلاق.
- خطوة الثالث مكتمل مسافه بعد الذي – التي الاستخدام ل أثناء حالة كَمْية ملائم عني كف بعد، بعدما مسافه بعد الذي – التي مكتمل ضعه عني شِعر وتدليكه ل فروة الرأس رأس ليحتى حفلات و بعد الذي – التي اصطفوا شِعر بعد، بعدما حقا.
- خطوة الرابع الوطني مسافه بعد الذي – التي غادر مزج عني شِعر بواسطة عشرين اللحظة مع بحث منشفة قطن دافِيْء بعد، بعدما مسافه بعد الذي – التي مكتمل حالة منشفة دافِيْء عني شِعر و فِيْ النهاية مكتمل غسل شِعر يلبس شامبو المناسب لشعرك ثم كرر هذا هُو مزج مرة واحدة أيضاً مرتين فِيْ الأسبوع حتى نحصل عني شِعر رسوم جزاء ورائحته لا يصدق وعمي ل شِعر مجعد و ال افعلها مستقيم بطبيعة الحال أكثر اتساعا فترة المستطاع.