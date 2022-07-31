أقوى وصفة هندية هتطول شعرك بسرعه الصاروخ ضعيها كل ليلة على الشعر ولن تصدقي النتيجة

أقوى وصفة هندية ستجعل شعرك ينمو بسرعة كبيرة تعرف على أقوى الوصفات الهندية لنمو الشعر. إنها وصفات هندية، لكن الهنود لم يخترعوا شيئًا. كل الوصفات التي يعدونها هِيْ وصفات طبيعية تمامًا. والتي تتكون من مكونات طبيعية متوفرة فِيْ منزلك أو يمكنك الحصول عليها من العطار.

أفضل الوصفات الهندية لتطويل وتنعيم الشعر

من بين الوصفات الهندية التي يمكنك تحضيرها بنفسك فِيْ المنزل للحصول على شعر ناعم وطويل ما يلي –

وصفة املا

المكونات المطلوبة –

ست ملاعق كبيرة من المطحون.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

كَمْية كافِيْة من الماء الدافئ.

خطوات تحضير وصفة شيكاكاي واملا للشعر –

اخلطي جميع المكونات فِيْ وعاء صغير، ثم فِيْ الميكروويف أو باين ماري حتى تمتزج جميع المكونات تمامًا.

بعد ذلك، أخرجيها من الميكروويف واتركيها حتى تبرد تمامًا، ثم ابدئي بوضع الخليط على فروة رأسك ودلكيها جيدًا.

اتركي الخليط فِيْ شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل وتأكدي من إبقاء الوصفة دافئة فِيْ شعرك من خلال تغطيتها بأي غطاء شعر حراري.

تأكد من تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع حتى تحصل على النتيجة التي تريدها.

وصفة الثوم وزيت الزيتون

المكونات المطلوبة –

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت ثوم.

عصير ليمون.

خطوات تحضير زيت الزيتون وصفة الثوم للشعر –