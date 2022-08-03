أقوي التخفِيْضات على أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة فِيْ عروض لولو هايبر ماركت

أقوى الخصومات على أدوات المطبخ، خصومات وخصومات لولو هايبر ماركت فِيْ عروضها الجديدة من 3 إلى 9 أغسطس 2022 على جميع المنتجات، حيث تقدم خصومات على المنتجات الغذائية وخصومات على الأجهزة والأدوات والأثاث وعلى أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة بالتفصيل.

أفضل الخصومات على أدوات المطبخ فِيْ هايبر ماركت لولو

أصبحت المقلاة بدون زيت من متطلبات العصر فِيْ المطبخ الحديث، ولهذا تقدم الأسواق قلاية 3 لتر ونصف بدون زيت بخصم 130 ريالا، على أن تقدم بسعر 169 ريالا. .هناك أيضًا العديد من منتجات ICON الأخرى المستخدمة فِيْ المطبخ، بما فِيْ ذلك ICON، ومحمصة سعة 12 لترًا، وآلة طهِيْ مندي سعة 50 لترًا، ومحضر طعام 10 فِيْ 1، وخلاط يدوي قابل لإعادة الشحن، والعديد من الأجهزة الأخرى. الأدوات، وبتوفِيْر 10 ريالات أحصل عليه الآن ومن خلال عروض على طقم جي سي جي، مجموعة أوعية طعام مكونة من ثلاث قطع متنوعة، بسعر 20 ريالاً فقط، بدلاً من 30 ريالاً. أيضا إبريق ماء منوع 1.3 لتر بسعر 5.95 ريال بدلا من 14 ريالا.

عروض العاب الاطفال

العديد من انواع الدراجات الهُوائية تقدم تخفِيْضات كبيرة ويوجد ايضا ملعب كرة قدم كبير بخصم 14 ريال متاح للعملاء بسعر 25 ريال سعودي فقط اما بخصوص سعر لعبة Open the Ice مع البطريق فِيْصل أ، ومن بين الألعاب الأخرى المتوفرة Pinball و Connect 40 Scud Fusion بخصم 12 ريال وغيرها والعديد من الألعاب الأخرى.

صفقات الأثاث

يتنوع الأثاث الذي تقدمه الأسواق ومتوفر فِيْ آخر مبيعاتها، فهناك أطقم أسرة وألحفة مزدوجة بخصم 100 ريال سعودي، ومفرش سرير كبير بخصم يصل إلى 146 ريال سعودي، كَمْا يوجد وسادة هُومويل. ومنشفة حمام Mile Leaf متوفرة بأقل الأسعار.

كَمْا يتم عرض مجموعة من الضروريات الأخرى فِيْ الصفقات، بما فِيْ ذلك حقائب السفر والأحذية الرياضية المختلفة للفتيان أو الفتيات.