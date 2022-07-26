أقوي الوصفات الطبيعية لإزالة شعر الوجه فورا بدون الم وبدون شفرات

إزالة شعر الوجه إذا كان لديك شعر داكن وبشرة داكنة، فإن شعر الوجه يمثل مشكلة محرجة، فقد لوحظ أن النساء ذوات الشعر الداكن والبشرة الفاتحة يعانين من نمو أقل لشعر الوجه مقارنة بالنساء ذوات الشعر الفاتح والبشرة الداكنة، وشعر الوجه يظهر عادة. على شكل زغب ولكنها تصبح مشكلة محرجة بشكل متزايد إذا انخفضت مستويات هرمون الاستروجين مع تقدم العمر بسبب انقطاع الطمث أو مشاكل هرمونية أو مشاكل فِيْ المبيض.

وصفة عصير الليمون والسكر

إذا كنت ترغب فِيْ إزالة شعر الوجه، فإن مقشر الوجه هذا مناسب لك. يمكنك القيام بما يلي اخلطي ملعقتين كبيرتين من السكر والمكون الآخر، عصير الليمون، وأضيفِيْ حوالي تسع ملاعق كبيرة من الماء، سخني هذا الخليط على الموقد حتى تظهر الفقاعات فِيْه، ثم اتركيه يبرد، ضعي هذا الخليط على المناطق التي يوجد فِيْها. تريدين إزالة الشعر لمدة 20 إلى 25 دقيقة، فركيه بحركة دائرية، أزيلي المزيج عكس اتجاه نمو الشعر واشطف المنطقة جيدًا بالماء البارد.

وصفة بياض البيض ونشا الذرة

مزيج من بياض البيض ونشا الذرة يزيل الشعر غير المرغوب فِيْه من الوجه أو حيث ينمو على أجزاء أخرى كثيرة من الجسم. لاستخدام هذه الطريقة، اخلطي ملعقة كبيرة من كل من النشا والسكر وبياض البيض. ضعي هذا الخليط على المناطق التي تريد إزالتها بالشمع لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفِيْ جيدًا بالماء البارد لإزالة الشعر غير المرغوب فِيْه بشكل دائم.

دقيق وحمص لازالة الشعر

إذا كنت تبحثين عن التخلص من شعر الوجه، جربي مقشر الحمص الدقيق للوجه، فهُو طبيعي 100٪ ويعمل! يزيل دقيق الحمص الجلد الميت والشعر ويفتح لون البشرة وشعر الوجه، وطريقته فِيْ إزالة شعر الوجه هِيْ كالتالي

المقادير ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص. ملعقة من قشطة الحَلْيب. ملعقة صغيرة من الحَلْيب. نصف ملعقة كبيرة كركَمْ.

طريقة التحضير تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة سميكة، ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف، افركي المعجون الجاف على بشرة الوجه باستخدام لوفة أو قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ. كرر هذه الطريقة 3-4 مرات فِيْ الأسبوع لمدة شهر تقريبًا لرؤية النتائج المرئية ؛ لذا فإن الصيانة الشهرية ستساعد فِيْ تقليل النتوءات!