أقوي خلطة لتبييض وتقشير الجسم وإزالة الجلد الميت من اول مرة

يعد تفتيح الجسم وتوحيد لونه من أكثر العوامل التي تؤثر على نفسية جميع النساء، ويريدن دائمًا إيجاد طريقة لتوحيد اللون وتفتيح البشرة والجسم، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة. الجلد. والجسم بشكل آمن تماما وبدون أي ضرر مصاحب لذلك سوف نقدم فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضير وصفة لتبييض الجسم بالنشا وصابون دوف.

صابون الحمام وخليط النشا لتبييض الجسم.

صابون دوف من أكثر أنواع الصابون شيوعًا المستخدمة لتفتيح الجسم والبشرة ويعمل على توحيد اللون وإزالة السمرة من البشرة نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس. الاسترشاد علاج الجلد والتجاعيد والترهل والخطوط التعبيرية حول العين والجبهة.

حضري وصفة لصابون دوف والنشا لتفتيح البشرة

المكونات

صابون دوف الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ماء الورد للعجن.

1 ملعقة صغيرة من الجلسرين الشفاف.

وصفة صابون الحمام والنشا لتفتيح الجسم

نحضر المبشرة ونبشّر الصابون ونضعه فِيْ وعاء معدني ونرفعه إلى حرارة منخفضة حتى يذوب تمامًا، ثم نضيف النشا وماء الورد والجلسرين ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات بين نعم ويصبح الملمس ناعم كريمي.

نرفع القدر عن النار ونتركه يبرد.

سنقوم باستحمام الجسم لفتح المسام وتسهِيْل امتصاص الوصفة لنا بسهُولة.

نضع الخليط على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الجسم مرة أخرى ونضع زيت جونسون للترطيب.

وصفة لتفتيح الجسم بصابون دوف والنشا.

صابون بالوما المبشور.

نشا معلق كبير.

ملعقة عسل أبيض.

تحضير وصفة لتبييض الجسم.

نذوب الصابون ونضيف النشا إلى الصابون والعسل الأبيض ونخلطهما جيداً، ثم نضعه على الجسم الرطب ونتركه يجف لمدة عشر دقائق، وبمساعدة ليفة نفرك الخليط فِيْ جميع أنحاء الجسم، ثم اغسل الجسم بالماء الدافئ.

وصفة سهلة وبسيطة لتفتيح وتنعيم الجسم والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة حيث أنها تحتوي على مكونات طبيعية آمنة تمامًا تبيض الجسم وتزيل البقع والتصبغات وتوحيد لون الجسم.

جمال البشرة هُو مصدر قلق كل فتاة، حيث أنه يوفر لبشرتها عناية شاملة ويتركها نقية ونقية. غالية الثمن، لذلك تستخدم بعض التلفِيْقات الطبيعية التي تصنع المعجزات، بما فِيْ ذلك مزيج من صابون دوف والنشا لتبييض جسدها.

يعتبر صابون دوف من أفضل أنواع الصابون الذي يستخدم لتفتيح وتوحيد لون الجسم والبشرة، حيث يأتي مع العديد من الوصفات الطبيعية فِيْ تحضير خلطة تعمل على علاج السمرة الموجودة فِيْ البشرة. الجسم ويعمل على تبييضه، والنشا هُو أحد المكونات الطبيعية التي تدخل فِيْ العديد من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج تصبغ الجلد، لذلك سنقدم لك مزيجًا من النشا مع صابون دوف لتبييض الجسم.