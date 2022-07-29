أقوي خلطة لتنظيف طاسة القلي المحروقة بمكون سحري خطير وإعادتها كالجديدة تماما بدون دعك أو فرك

هناك العديد من الطرق التي نستخدمها لتنظيف المقلاة المحروقة، حيث نجد الكثير من البقع السوداء والصدأ تتراكَمْ على المقلاة، وتبحث ربة المنزل عن طرق بسيطة للتخلص من المحترق.

المقلاة هِيْ إحدى الأواني التي تتطلب منا بذل الكثير من الوقت والجهد لتنظيفها جيدًا وجعلها لامعة كَمْا فِيْ السابق، ولكن نتيجة تراكَمْ الدهُون فِيْ المقلاة، فهِيْ ليست كذلك. يتم غسلها باستمرار، لذلك يوصى دائمًا بتنظيف المقلاة فور الاستخدام، بحيث يمكن غسلها بعد ذلك نظيفة.

كيفِيْة تنظيف المقلاة

مكونات

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من الكركديه المجففة.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ليمون

قطعة من ملحقات الأسلاك.

كيف تستعمل

نضع كوبًا من الماء ثم نضيف كوبًا من الخل الأبيض ونخلط جيدًا فِيْ وعاء صغير، ثم نضيف عصير الليمون ونضيف ملعقة كبيرة من الكركديه المجففة ونقلب جيدًا حتى تصبح ناعمة.

نضع وعاء الخليط على نار خفِيْفة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يغلي.

نضع المقلاة فِيْ الوعاء الذي يحتوي على الوصفة، ونخفض المقلاة ونخرجها من المحَلْول ونخفضها مرة أخرى ونكرر ذلك أربع أو خمس مرات على الأقل.

نلاحظ أن المقلاة تبدأ تدريجياً فِيْ التخلص من الصدأ والبقع الداكنة والشحوم.

نخرج المقلاة من ماء الوصفة ونضعها فِيْ الماء ونسكب عليها القليل من سائل غسيل الصحون ونفركها جيداً بإسفنجة نباتية وأسلاك حتى نلاحظ أنها نظيفة تماماً.

مزيج صودا الخبز

مكونات

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

كَمْيات كافِيْة من الماء.

كيف تستعمل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز فِيْ وعاء صغير، ثم أضيفِيْ كَمْية مناسبة من الماء وملعقة كبيرة من ملح الطعام وقلبيهم معًا.

ضعي المقلاة بمحَلْول صودا الخبز وضعيها على نار خفِيْفة واتركيها على النار حتى الغليان.

نستخدم ملعقة معدنية لكشط الشحوم والأوساخ المتراكَمْة على المقلاة ثم إعادتها إلى المحَلْول مرة أخرى.

افركي المقلاة بقطعة من السلك واتركي الدهُون المتبقية تتساقط فوقها حتى يتم إزالتها تمامًا.

يعد تنظيف الأواني المحروقة والأواني المتفحمة من أكثر الأعمال إيلامًا لربات البيوت أثناء النهار لأن التنظيف عادة ما يكون عملاً روتينيًا يتم القيام به يوميًا، لكن تنظيف الأواني المحروقة هُو أصعب تنظيف فِيْ المنزل. الأول، لأن ربات البيوت يبذلن مجهُودًا كبيرًا فِيْ التنظيف. قم بتغيير السكاكين. يمكن التخلص من أدوات المائدة بشكل دائم إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح حيث تحتاج ربات البيوت إلى شراء أدوات مطبخ جديدة مما يجعلهن يدفعن الكثير من المال.