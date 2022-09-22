أقوي عروض كنتاكي اليوم الوطني السعودي 92 جميع الفروع بالمملكة، قدم معرض كنتاكي السعودي الساعات الأخيرة على الكثير من العروض على العديد من المأكولات الأكثر طلبا في كافة فروعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث ويعد مطعم كنتاكي من المطاعم المشهورة والاكثر مبيعا في المملكة السعودية، وخاصة على صنف دجاج كنتاكي بمختلف الأطعمة، مما جعل الكثير يتساءل على أهم عروض كنتاكي اليوم الوطني السعودي 92.

عروض كنتاكي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية

يمكنك التحقق من العروض التي تقدمها مطاعم كنتاكي لليوم العربي الوطني من خلال الذهاب إلى أقرب فرع كنتاكي أو من خلال موقع المطعم على الإنترنت، وستحصل على جميع العروض الخاصة لليوم الوطني والأيام العربية أمامك مباشرة. الأسعار. تقدم.

أفضل العروض من مطاعم كنتاكي لليوم الوطني السعودي 92

أما عن عروض برجر كنج الخاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة فأسْعَار العروض كالتالي –

وصل سعر وجبة الكومبو King Rap Mix إلى 19 ريال سعودي. أما وجبة كومبو كينج راب تشيكن فقد وصل سعرها إلى 22 ريالاً سعودياً. وصل سعر وجبة راب لحم الكومبو لحوالي 109 ريال سعودي.

عروض برجر كنج لليوم الوطني السعودي

كنتاكي قدمت العطاءات كنتاكي على مدى ثلاثة أيام 21-23 سبتمبر 2022 د. ج- احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة كالتالي

بلغ سعر برجر دبل ديناميت مع علبة بطاطس مقلية وبيبسي 30 ونصف ريال سعودي. بينما وصل سعر الوجبة بخلطة الديناميت بالإضافة إلى تويستر وعلبة رقائق البطاطس ومشروب بيبسي إلى 22 ريالًا سعوديًا. قطعتين دجاج وجبة ماكس كرانش وصل سعرها 30 ريال سعودي ونصف بعد الخصم. قطعتان دجاج مع بطاطس مقلية وقطعة ستربس ومشروب غازي، وصل سعر الوجبة إلى 25 ريال سعودي. بينما تتكون الوجبة من أربع قطع دجاج ماكس كرانش وكول سلو صغير و 2 باكيت شيبس لمشروب وصل سعرها 45 ريال سعودي. وأخيرا وجبة تتكون من أربع قطع ستربس، 2 كول سلو صغير، أربع قطع دجاج، 2 باكيت شيبس و 2 مشروب غازي، وصل سعر العرض 55 ريال.

قدم مطعم كنتاكي الكثير من العروض الضخمة والخصومات المنافسة على العديد من المأكولات الأكثر طلبا وذلك بمناسبة اليوم الوطني، حيث يمكن الحصول الآن على وجبة غذاء كنتاكي كامله ب 20 ريال سعودي فقط