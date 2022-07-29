أقوي كيراتين طبيعي فِيْ المنزل لفرد الشعر المجعد والمموج وجعله ناعم حرير من أول دهنة

الشعر المجعد من الأمور التي تقلق الكثير من النساء، وخاصة الفتيات اللواتي يقترب زواجهن، لذلك يبحثن عن طريقة لصنع الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل، ويتكون من عناصر طبيعية تباع بأسعار بسيطة ومعقولة، لأن مادة الكيراتين هِيْ الكيراتين. بروتين يغذي ويقوي الجذور ويحسن فروة الرأس ويعمل على نمو الشعر ويزيد من حيويته ولمعانه دون الحاجة لشراء منتجات صناعية أو الذهاب لمراكز التجميل لفرد الشعر بشكل يجهد الشعر ويتلفه، وتتسبب فِيْ تساقط الشعر، وهذه المواد الضارة تعمل من خلال تمليس الشعر لفترة مؤقتة وليس بشكل دائم، ثم يعود الشعر إلى ما كان عليه من قبل، ولهذا نقدم لك الكيراتين الطبيعي الذي تقوم به فِيْ المنزل، والذي يتكون من زيت الخروع، زيت الجرجير، الزبادي، العسل الأبيض وعصير الخيار، ومزايا الكيراتين عديدة منها إزالة التجاعيد وتموجات الشعر. جميل مما يجعله شديد النعومة والنعومة يجعل من السهل تمشيطه ويجعله أطول من طوله الأصلي، ومن عيوب الشعر المجعد أنه يصعب على الفتيات تمشيطه حتى لو كان بفرشاة أسنان عريضة، وكان من الصعب عمل تسريحات شعر للبنات حتى يشعرن بالملل لأن الشعر الأملس والمتساقط يزيد من جمال الشعر ويجعل الفتيات أكثر أنوثة وجاذبية.

نجد الكثير من الفتيات اللواتي يعانين من الشعر الخشن، لذلك يستخدمن أشياء لها دور مهم فِيْ تنعيم الشعر الخشن والتخلص منه، ومن بين هذه الأشياء الكيراتين، لكن لا بد من صنع الكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل باستخدام مكونات طبيعية، مثل هذا الكيراتين يجعلنا نقضي تمامًا على مشكلة الشعر الخشن ؛

من المعروف أن الكيراتين يساعد كثيرًا فِيْ فرد وتنعيم الشعر الخشن، لأن الشعر الخشن من الأمور المزعجة التي يمكن أن تعاني منها معظم الفتيات، ولهذا نلجأ إلى استخدام الكيراتين، لكن الأفضل عمل الكيراتين طبيعي فِيْ المنزل ويتكون من عدة مكونات طبيعية مفِيْدة جدا للشعر.

مكونات تمليس الشعر الطبيعي بالكيراتين

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع

ملعقتان صغيرتان من زيت الجرجير

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ملعقة عسل أبيض

أربع ملاعق كبيرة من عصير الخيار

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الصبار

ملعقتان كبيرتان من الفازلين

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل

كيفِيْة عمل فرد الشعر بالكيراتين بشكل طبيعي