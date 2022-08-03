أقوي كيراتين منزلي بالخميرة المنزلية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير

كيفِيْة فرد الشعر بالخميرة الشعر الأملس والمملس هُو حَلْم كل امرأة، حيث تبحث عن طرق عديدة لفرد الشعر الخشن، لذلك تلجأ إلى الأساليب الكيميائية الفردية التي تتلف الشعر وتعمل على تكسيره، على عكس الوصفات الطبيعية الآمنة تمامًا للشعر. لإطالة الشعر وفرده بشكل طبيعي دون الإضرار بخيوط الشعر. لذلك، سوف نقدم لك عزيزتي طريقة تمليس الشعر بالخميرة واللبن للحصول على شعر ناعم كالحرير.

تحضير وصفة لتنعيم وتنعيم الشعر بالخميرة

الخميرة من المكونات الطبيعية التي تدخل فِيْ العديد من الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى إزالة القشرة والزيوت المتراكَمْة داخل بصيلات الشعر، فهِيْ فعالة فِيْ تنظيف الشعر وعلاج تقصف الأطراف وتقصفه. طبيعي تمامًا وآمن لجذور الشعر، كَمْا أنه من الوصفات السهلة والسريعة المستخدمة للحصول على شعر طويل وناعم، وإليك طريقة عمل وصفة خميرة لتنعيم الشعر.

تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر.

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب صغير من الزبادي.

ماء دافئ للعجن.

تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر.

نحضر وعاء كبير ونضيف الخميرة والماء الدافئ ونعجن الخميرة حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة، ثم نضع اللبن فِيْ الأعلى ونقلب جيداً.

نقسم الشعر إلى نصفِيْن ونضع الخليط على كل نصف على حدة، ثم مشط الخليط بالمشط حتى نضع الكَمْية الكاملة من خليط الخميرة.

نغطي الرأس بكعكة الشعر.

اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفِيْه بالماء.

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الممتازة لفرد الشعر الكثيف، حيث تعمل على تنعيم الخصلات ومنعها من التساقط، كَمْا أنها تعمل على علاج التجعد وتساعد فِيْ علاج الشعر الجاف لاحتوائه على الزبادي الذي يرطب الشعر ويحميه. الكسر والهشاشة.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالخميرة

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر