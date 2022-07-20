أقوي كيراتين منزلي بالنشا لتنعيم الشعر الخشن وفرده كالحرير بدون أضرار ومن أول أستخدام

وصفة النشا لتنعيم الشعر وتنعيمه وتنعيمه وتنعيمه هِيْ من الأمور التي تقلق كل النساء اللاتي لديهن شعر ناعم وقوي كالحرير، لأنهن يشترون بعض الكريمات التي تعمل على فرده بشكل غير طبيعي. تساقط الشعر وتلفه، على عكس الوصفات الطبيعية الممتعة لشعر صحي للغاية وغير ضارة به تمامًا، وفِيْ هذا المقال سنوضح لك كيفِيْة عمل وصفات طبيعية بالنشا لتنعيم الشعر وتنعيمه.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر النشوي

يدخل النشا فِيْ جميع الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر وتقلل من تجعده وتعمل على تنعيم الشعر وفرده بشكل طبيعي، فهُو من المكونات التي لها تأثير قوي وفعال فِيْ العناية بالشعر والبشرة.

تحضير وصفة النشا لتنعيم الشعر وفرده

المكونات

مهروس الموز.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر كالحرير بالنشا

اهرسي الموز جيدًا فِيْ الخلاط حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم أضيفِيْ النشا وزيت الزيتون والعسل الأبيض واخلطيهم جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

قسّمي الشعر إلى أربع خصلات وضعي المزيج على الشعر، مع الحرص على تنعيمه أولاً بالمشط حتى يسهل علينا فك تشابكه.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة وغطي الرأس بالغطاء.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو لإزالة أي آثار للخليط من شعرك.

دهن الشعر بزيت الزيتون.

تعمل هذه الوصفة على فرد وإطالة وتنعيم شعرك بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مراكز التجميل للحصول على شعر أملس وأملس، حيث إنها من الوصفات الممتازة لفرد الشعر وتقليل تجعده.

وصفة لتنعيم الشعر النشوي

المكونات

كوب زبادي.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

زيت جوز الهند.

ماء دافئ.

حضري وصفة لتنعيم الشعر بالنشا والزبادي