أقوي كيراتين منزلي طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد تمتعي بشعر زي الحرير

يعتبر البروتين والكيراتين من أهم مستحضرات التجميل التي أعطت نتائج مبهرة فِيْ تنعيم وتنعيم الشعر المجعد وعلاج خشونة وهشاشة الشعر، إلا أنها أظهرت بعض المشاكل الخطيرة للشعر، لاحتوائها على نسبة من الكيماويات الضارة بالشعر. الصحة وتؤثر وتسبب تساقط الشعر الكثيف وتقصفه بشكل مزعج، يعتبر تصفِيْف الشعر المجعد من أصعب المهام على النساء والأطفال، لذلك يوصى باستخدام البروتينات الطبيعية والكيراتين والتي يمكنك تحضيرها بمكونات طبيعية بسيطة وآمنة تعطيها لك نفس النتيجة. كبروتين وكيراتين جاهزين للاستخدام، بدون أضرار جانبية خطيرة لصحة الشعر، شعر دائم ومظهر ناعم كالحرير، من خلال تحضير البيض والموز والعسل، كل من هذه المكونات لها مهمة مذهلة فِيْ علاج الشعر، الشعر الخشن والقوي. تسهِيْل التصفِيْف يتميز الموز بخاصية رائعة حيث أنه يزيل التقصف الجاف، حيث يحتوي على المعادن الثمينة التي يحتاجها الشعر لتقويته وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف حتى يكون الشعر صحيًا وسميكًا، فِيْ حين أن ذلك العسل من المرطبات الآمنة والصحية فِيْ الشعر، فهُو حَلْ سحري لمنح الشعر النعومة والفردية المطلوبة، ويقلل من تجعد الشعر وتشابكه، ويخلصه من التلف وقشرة الرأس، فهُو الكيراتين الذي يحتوي على حقق نجاحًا كبيرًا فِيْ فرد الشعر وجعله ناعمًا وسلسًا للطول دون أي جهد أو طول. الوقت فِيْ عملية التخصيص وتوفِيْر الأموال المهدرة فِيْ شرائها. إنها مكونات لا تصدق بديلاً قويًا للقائمة. لذلك نقوم بإعداد هذه الطريقة لصنع الكيراتين والبروتين الأصلي من داخل المنزل بمكونات طبيعية بسيطة وآمنة تمامًا. يجب عليك اتباع الخطوات التالية فِيْ هذه المقالة.

من المعروف أن تكلفة تمليس الشعر بالبروتين والكيراتين باهظة الثمن ولا يستطيع الكثير منا القيام بذلك، ولهذا نقدم أسهل طريقة لصنع الكيراتين وهُو بروتين طبيعي يفصل وينعم ويغذي بصيلات الشعر لتصبح أنعم كالحرير ويتكون من مكونات طبيعية آمنة تعطي نتائج فورية لتنعيم الشعر وتنعيمه ومنع تساقط الشعر وتقويته من الجذور إلى الأطراف دون أي جهد أو تكلفة وضمان النتيجة المرجوة.

كيفِيْة صنع الكيراتين الطبيعي والبروتين

مكونات الكيراتين والبروتين الطبيعي.

موزة متوسطة الحجم

2 بيض كامل

4 ملاعق كبيرة من العسل

كيفِيْة التحضير والاستخدام

فِيْ البداية نأخذ الخلاط الكهربائي لخلط المكونات ثم نضع العسل والموز والبيض ثم نخلط جيدا حتى يتجانس الخليط ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الكريمة لشعرك ونقلب جيدا ثم نقوم نقوم بتمشيط الشعر ونقسمه إلى أجزاء لضمان نجاح العملية الفردية ثم نضع كَمْية مناسبة فِيْ بصيلات الشعر ونفك الشعر مرة أخرى حتى يتغلغل الخليط فِيْ الشعر، بحيث يمكن فرده من الجذور إلى الأطراف، ثم لفِيْ شعرك وغطيه لمدة ساعتين ونصف، ثم اغسلي شعرك بالماء والبلسم، كرري هذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على شعر أملس وأملس.