أقوي كيرياتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم زي الحرير خلال ساعة واحدة

الشعر هُو مصدر اهتمام أي فتاة لأن الشعر الناعم هُو الشعر الذي يجعل أي فتاة تبدو جميلة ورائعة نتيجة القيام بالعديد من تسريحات الشعر المختلفة. لقد لاحظنا أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة تقصف الشعر الخشن مما يسبب الإحراج للكثيرين. وتجعلهن الفتيات يبحثن عن بعض الحَلْول التي تعمل على تنعيم الشعر وتركه كالحرير، حيث تلجأ الكثير من الفتيات لاستخدامات أخرى مثل المكواة ومجفف الشعر الذي يعمل على تنعيم الشعر ولكن هذه الاستخدامات تسبب تلف الشعر. . الشعر ونعمل على قوامه بشكل كبير، لذلك علينا استخدام وصفات طبيعية أخرى تعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ دون ترك أي شيء خلفه. الوصفة هِيْ إحدى الوصفات التي تعمل على جعل الشعر ناعماً وحريرياً خلال عشرة أيام فقط، لذلك يجب أن نستبعد أنفسنا من أي استخدام آخر ويجب أن نستخدم هذه الوصفة القوية التي يمكن أن نضع فِيْها بعض المكونات الأخرى التي تجعلنا نحصل على الكيراتين الطبيعي و سنقدم لكَمْ مكونات عمل الكيراتين الطبيعي الذي ينعم الشعر، ونقدم لكَمْ مكونات الكيراتين هذه لنتائج مبهرة.

مكونات لعمل وصفة طبيعية من الكيراتين لتنعيم الشعر

خمس ملاعق كبيرة أرز.

كَمْية الماء لغلي الأرز.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان زيت زيتون.

بيضة.

طريقة عمل وصفة طبيعية من الكيراتين لتنعيم الشعر