أقوي كيرياتين وبروتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن لشعر حرير بدون أضرار

يحتاج الشعر إلى عناية كبيرة حتى لا يتضرر، ومن أجل الحفاظ على الشعر، سوف نقدم لك المكونات وطريقة صنع الكيراتين الطبيعي والبروتين فِيْ المنزل، وهِيْ عصير الأفوكادو وزيت جوز الهند وعصير الموز والأبيض. العسل والمايونيز، ويمكن لجميع الفتيات والنساء صنع الكيراتين والبروتين بطريقة سهلة وبسيطة، وبوجود مكونات متوفرة فِيْ كل مطبخ، كَمْا أنه يوفر عليك ميزانية الأسرة، والكيراتين عبارة عن بروتينات هِيْ أساس بناء الشعر، ويتكون الشعر أساسًا من الكيراتين بنسبة كبيرة جدًا، وتتمثل فوائده فِيْ تنعيم الشعر الجاف والخشن وإصلاح الشعر التالف وعلاج تقصف الشعر ومنع تساقطه. فِيْ الأسواق والمحَلْات تباع العلاجات التي تساعد على فرد الشعر التالف والمتقصف، وبعضها يذهب إلى مراكز التجميل، كل هذا خطأ كبير يضغط على الشعر ويسبب تساقطه من الجذور، ويزيد من جفافه لاحتوائه على مواد كيميائية ضارة وبصرف النظر عن هذا سيكلفك الكثير من المال الحَلْ الأفضل هُو مفعول الكيراتين الطبيعي الذي يعالج تشابك الشعر ويسهل تمشيطه ويزيد نعومة ولمعان الشعر.

مكونات لصنع الكيراتين الطبيعي والبروتين فِيْ المنزل

أربع ملاعق كبيرة من عصير الأفوكادو

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الموز

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

ملعقتان صغيرتان من المايونيز

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل

بيضة

كيفِيْة صنع الكيراتين والبروتين الطبيعي فِيْ المنزل