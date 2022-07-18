أقوي مقشر طبيعي لتبييض الوجه والجسم وإزالة أي بقع داكنة وتجاعيد مهما كانت من أول دهنة

يعتبر تقشير البشرة من الأشياء المهمة جداً التي تبحث عنها الكثير من النساء والفتيات، لأن تقشير الجلد يساعد على إزالة الجلد المسمر والميت غير المجدي، حيث أن الجلد الميت هُو طبقة من الجلد تحتوي على الكثير. من السمرة والشوائب، وبدلاً من شراء مقشر باهظ الثمن، فقد بحثت العديد من النساء عن طرق طبيعية للمساعدة فِيْ تقشير البشرة ووجدت مكونات القهُوة مع السكر، لذلك تمثل هذه الوصفة واحدة من أقوى المقشرات الطبيعية التي يمكن استخدامها، وسوف نشرح كيفِيْة تحضير الوصفة خلال هذا المقال.

طريقة عمل مقشر طبيعي لتفتيح الجسم

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة فِيْ جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكلفة عالية وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

قهُوة.

السكر.

زيت جونسون.

زيت الزيتون.

طريقة تحضير المقشر

يتم تحضير المقشر بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن للجميع القيام بذلك فِيْ المنزل بكل سهُولة، من الكبار والصغار، وسنشرح خطوات عمل المقشر من خلال النقاط التالية.

نأخذ وعاء ونضع فِيْه السكر والقهُوة ونخلطهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

ثم نأخذ زيت جونسون ونسكبه فوق السكر والقهُوة ونقلب المكونات جيدًا.

ثم نضع زيت الزيتون ونخلطه مع المكونات السابقة.

نضع المزيج على الوجه ونقوم بحركات دائرية حتى يتم تقشير الجلد الميت بالكامل من الجلد.

عند الانتهاء، اشطفِيْ وجهك جيدًا وتخلصي من بقايا المقشر.

وصفة مقشر الوجه بالليمون

يحتوي الليمون على فِيْتامين سي ويساعد على إزالة البقع الجلدية ويزيل البقع والتسمير، نشرح كيف تعمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية …

المكونات

ليمون.

السكر.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير