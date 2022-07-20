أقوي مقشر منزلي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله لبشرة مثل ملكات الجمال

للمحافظة على الوجه والجسم من الضروري تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة حتى تتجدد خلايا الجلد وتزيد من حيويتها ونضارتها، ويزيل الوجه والجسم أي تصبغات داكنة ويعمل على نعومة البشرة. الجلد ومظهره بملمس ناعم، كَمْا يعمل التقشير على تفتيح مسام الجلد لأن إغلاق المسام يسبب الكثير من المشاكل مع ظهُور حب الشباب مما يسبب عدم الراحة للكثير من الفتيات والرجال أيضًا، كَمْا أنه يسبب أيضًا ظهُور البثور والرؤوس السوداء والتقشير ينشط الدورة الدموية، ويقضي على التجاعيد والتجاعيد وترهل الجلد لأنه يعمل على الحفاظ على الكولاجين، ويزيل جميع الأوساخ والدهُون والزيوت المتراكَمْة.

مكونات لتقشير الجلد الميت على الوجه والجسم

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

أربع ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد

ثلاث ملاعق كبيرة من القهُوة

كَمْية كافِيْة من الماء

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الترمس

ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز

طريقة عمل خليط لتقشير الجلد الميت على الوجه والجسم