أقوي وأرخص كيراتين طبيعي للشعر…أسرار الفازلين لتنعيم وفرد الشعر الخشن فِيْ نصف ساعه بس هِيْكون زي الحرير

أسرار الفازلين لتنعيم وتقوية الشعر السميكتبحث الفتيات والنساء عن شعر ناعم ومثالي. أي فتاة تحَلْم بشعر مثل الحرير. الفتيات والنساء اللواتي لديهن شعر مجعد وجاف وخشن، يصبح شعرهن أكبر مشكلة فِيْ حياتهن، لذلك يبحثن عن طرق لتنعيمه. يشترون منتجات بأسعار باهظة للغاية ولا يعطونهم النتيجة المرجوة، ويلجأون إلى جميع الطرق الممكنة لجعل الشعر الأملس يظهر باستخدام المكواة، والمجفف، وجميع الأدوات الحرارية التي تتلف الشعر وتضعفه وتتساقط. بعد ذلك. هنا فِيْ مقالتنا سنعرض لكَمْ وصفة طبيعية لها فوائد عديدة للشعر لا يعرفها الكثيرون وفوائدها. للفازلين فوائد عديدة. سأقدم طريقة لتحضير الفازلين. لتنعيم وتنعيم الشعر الكثيف، يصبح ناعم كالحرير فِيْ نصف ساعة أقوى كيراتين طبيعي للشعر.

أسرار الفازلين لتنعيم وتقوية الشعر السميك

يعد الفازلين من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير كبير فِيْ تنعيم وتنعيم الشعر السميك والمجعد.

مكونات الفازلين لتنعيم وتنعيم الشعر الخشن

4 ملاعق كبيرة من الفازلين

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة طعام زيت سمسم

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام زيت خروع خام

تعرف على أهم المكونات التي نحتاجها لتحضير مزيج الفازلين السحري لتنعيم الشعر الكثيف والمتطاير واجعليها لطيفة دون التسبب فِيْ أي ضرر أو آثار جانبية لشعرك، فإليك طريقة تحضير الوصفة بطريقة بسيطة وسهلة.

كيف تستعد

احصل على وعاء للخلط.

أضف أربع ملاعق كبيرة من الفازلين.

ثم نضع زيت الخروع وزيت السمسم وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

يتم خلط كل هذه الزيوت جيدًا حتى يتم دمجها مع الفازلين ويكون الخليط متجانسًا تمامًا وجاهزًا للاستخدام.

كيفِيْة استخدام الفازلين على الشعر