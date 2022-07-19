أقوي وصفة لتنعيم الشعر الجاف والخشن سريعاً بديل طبيعي للكيراتين

أقوى وصفة لفرد الشعر الجاف والخشن بسرعة هِيْ بديل طبيعي للكيراتين، وصفة حَلْيب جوز الهند والفازلين لتنعيم الشعر من أكثر الوصفات التي يمكن تنفِيْذها فِيْ المنزل بسهُولة ويسر.، إلخ. تعمل هذه الوصفة ككريم مغذي للشعر يحتوي على مواد طبيعية فقط تمنح الشعر المواد التي يحتاجها ليبقى ناعمًا ونقيًا وخاليًا من أي مشاكل.
أقوى وصفة لتنعيم الشعر بسرعة كبيرة وتركه كالحرير
تبحث العديد من الفتيات عن أفضل الطرق للحصول على شعر ناعم وبدون مجهُود.
لكن هذه الطرق تسبب الكثير من مشاكل الشعر على المدى الطويل وتؤدي إلى تساقط الشعر.
لذلك سأقدم لكَمْ أقوى وصفة لفرد الشعر.
وصفة الفازلين لتنعيم الشعر الجاف والخشن
هذه الوصفة من أسهل الوصفات لمساعدتك. تنعيم الشعر و جرب الحيهان و الحواف الخشنة فِيْ اسرع وقت.
هذا الوصف كالتالي
المكونات
- 8 ملاعق كبيرة من الفازلين النقي.
- نصف كوب صغير من حَلْيب جوز الهند.
- 4 كبسولات من فِيْتامين هـ.
كيفِيْة التحضير والاستخدام
- تذوب كَمْية الفازلين بوضعه فِيْ الميكروويف لمدة 30 ثانية فقط
ثم تضاف كَمْية الحَلْيب وكبسولات فِيْتامين هـ مع التحريك الجيد.
- نضع الكريم فِيْ الثلاجة لبضع دقائق وننتظر حتى يأخذ القوام.
- يوضع الخليط فِيْ برطمان ويستخدم على الشعر الجاف وعلى الشعر الرطب بعد الاستحمام.
كل الأشياء متوفرة مع هذا الكريم.
- نستخدمه يوميًا بعد كل حمام ونتركه فِيْ الشعر لأطول فترة ممكنة.
- ويفضل غسله فِيْ اليوم الثاني ووضع الحمام وهكذا للحصول على نتيجة مرضية للتنعيم والتنعيم.تطويل الشعر.
فوائد الفازلين وحَلْيب جوز الهند للشعر
إن جمع هذه المكونات فِيْ خليط واحد يوفر للشعر فوائد عديدة بسبب المواد المتوفرة فِيْها، ومنها
- يعتبر حَلْيب جوز الهند من العناصر الغذائية القوية للشعر، وذلك بفضل المواد التي يحتوي عليها والتي تساهم فِيْ نمو الشعر حديد ومنعم، فضلا عن كونه من أقوى المرطبات الطبيعية.
- يزيل حَلْيب جوز الهند الأوساخ التي تعلق فِيْ الشعر من قشرة الرأس والخلايا الميتة.
- مرطب قوي للشعر و يحميه من الجفاف و التقصف.
- الفازلين، كونه مادة مشتقة من البترول، يساعد على توفِيْر لمعان قوي للشعر، ويقوي الجذور ويفككها.
- للحصول على نتائج الفازلين دون الإضرار به، يفضل تركيزه على الشعر نفسه والأطراف وليس على منطقة الجذور.
- لأن الاستخدام المعتدل يمكن أن يتسبب فِيْ انسداد مسام فروة الرأس.