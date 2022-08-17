أكاديمية طويق تنفذ 36 برنامجًا تعليميًا في الأمن السيبراني

تواصل أكاديمية طويق، الذراع التدريبية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات بدون طيار، تقديم مجموعة من البرامج التدريبية كجزء من استراتيجيتها لعام 2022 م. ينظم هذا الأسبوع 36 برنامجًا تعليميًا تتكون من 30 دورة و 6 معسكرات.

برنامج أكاديمية طويق التدريبي الذي بدأ هذا الأسبوع (معسكر iOS بالشراكة مع Apple و Java Camp و AWS re / start camp بالشراكة مع أمازون)، بالإضافة إلى 3 معسكرات إلكترونية على 3 مستويات مختلفة. يتضمن برنامج أكاديمية طويق التدريبي تطوير تطبيقات الهاتف المحمول دورة باستخدام Kotlin، دورة Android، التصميم الرقمي الثالث والتصنيع، دورة الخلفية باستخدام Python للمستويات المتقدمة، دورة علوم بيانات Python وتعلم الآلة، 3 فصول تدريبية للطائرات بدون طيار.

أكاديمية طويق الأولى في التأهيل الفني

أكاديمية طويق هي الأولى المتخصصة في تدريب المهتمين بالتقنيات المتقدمة في المملكة، وذلك من خلال توفير مستوى عالٍ من برامج التدريب التكنولوجي المتقدم والمعسكرات في البرمجة وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات والأمن السيبراني لتدريب وتدريب ما يقرب من 28 ألف شخص من كليهما. بين الجنسين سنويًا، في سلسلة من المجالات التقنية التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل في المرحلة الحالية، مثل البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومختلف مجالات التقنيات الناشئة، والتي نتج عنها استفادة أكثر من 5660 مستفيدًا. بعيد؛ من خلال الدورات التدريبية، استفاد 1،605 من برنامج طويق للناشئين من خلال أكثر من 10 مسارات فنية متنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 متدرب في المعسكرات التدريبية المقامة في الأكاديمية، بما في ذلك برنامج طويق 1000 الذي تم تدريبه لـ 1000 مستفيد. في مختلف مناطق المملكة وساهمت في توظيفهم في سوق العمل مما سهل مساهمة هذه البرامج في اكتشاف وتطوير المهارات الفنية للمتدربين لتحقيق أهداف رؤية الاتحاد السعودي لعلم التحكم الآلي والبرمجة والأمن. طائرات بدون طيار للوصول إلى هدف “مبرمج واحد لكل 100 سعودي” عام 2030.

منصات تعليمية متعددة

تضم الأكاديمية منصات تعليمية أطلقتها بهدف تدريس البرمجة من قبل مبرمجين سعوديين، وأولها منصة ستار التعليمية باللغة العربية لمختلف المجالات، بما في ذلك تطوير الويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وغيرها. استفاد أكثر من 400000 مشترك، ومنصة CodeHub المتخصصة في تحديات البرمجيات، والتي تهدف إلى تشجيع المبرمجين على تطوير مستوياتهم في حل الخوارزمية من خلال تحديات برمجية متعددة تدعم الشباب من خلال نوادي الطلاب ؛ سجلت أكثر من 63746 تحديًا، بالإضافة إلى منصة مكافآت الثغرات الأمنية التي تهدف إلى توظيف المهارات المتميزة للباحثين في مجال الأمن السيبراني لاكتشاف نقاط الضعف في البرامج في المنتجات والمواقع التقنية للمستفيدين المسجلين على المنصة. يحافظ على حقوق الطرفين ؛ أفاد أكثر من 15000 باحث خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية طويق أقامت العديد من التحالفات مع شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم. من خلال (Google و Amazon و IBM و Apple و Cisco و Alibaba Cloud و Oracle و Microsoft و Trend Micro و Avensif Security)، سيتعاونون مع الأكاديمية “لإطلاق برامجهم التدريبية” لصالح مختلف شرائح المجتمع. مركز تدريب معتمد من Apple للتعليم، كأول مركز تدريب تعليمي برمجي معتمد في الشرق الأوسط، تخرج أكثر من 100 طالب في الموجة الأولى من البرنامج، وحصل أكثر من 10 مدربين على شهادة Apple وحصلوا على شهادة (مدرب Apple المعتمد للتطبيق) التطوير مع سويفت)، يساهم هذا الإنجاز الجديد في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة التقدم التقني، استمرارًا للإنجازات التي حققتها وتحققها في المجال التقني، مثل جزء من الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر، وتهدف الأكاديمية إلى خلق أجيال رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أنشأت موقعًا إلكترونيًا رسميًا لمن يرغب في التسجيل. برامج الأكاديمية والمعسكرات والدورات من خلال الرابط التالي.