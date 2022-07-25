أكبر اقتصاد أوروبي على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة الأعمال

أظهر مسح يوم الاثنين أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الوشيك دفع أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا إلَّى حافة الركود.

وقال معهد Ifo إن مؤشر قطاع الأعمال لديه بلغ 88.6 نقطة وهُو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

كَمْا شهدت قراءة شهر يونيو الماضي تراجعاً غير متوقع بعد تعديلها نزولاً إلَّى 92.2 نقطة.

وتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم أن تصل قراءة يوليو إلَّى 90.2 نقطة أيضًا.

تتوقع الشركات أن يتدهُور مناخ الأعمال بشكل كبير فِيْ الأشهر المقبلة.

وتوقعت المعاهد الاقتصادية فِيْ ألمانيا مؤخرًا أن يؤدي وقف واردات الغاز الروسي إلَّى دفع ألمانيا إلَّى “ركود حاد” العام المقبل.

ويقدر الخبراء أن الخسائر الاقتصادية لألمانيا نتيجة وقف الغاز الروسي قد تصل إلَّى حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لها.