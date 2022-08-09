أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا

توصلت دراسة أجراها معهد أبحاث التوظيف IAB إلَّى أن التوقعات القاتمة تشير إلَّى أن أكثر من 260 مليار يورو من القيمة المضافة بحلول عام 2030 يمكن أن تضيع بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الدراسة إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السعر سينخفض ​​بنسبة 1.7٪ فِيْ عام 2023، بسبب الحرب وأزمة الطاقة.

إذا كانت الزيادات فِيْ أسعار الطاقة أعلى مرتين مما لوحظ حتى الآن، فسيكون الناتج المحلي الإجمالي الألماني لعام 2023 أقل بنحو 4٪ من سيناريو “السلام فِيْ أوروبا”، وفقًا لـ IAB.

وأضاف المعهد أنه فِيْ ظل سيناريو زيادة أسعار الطاقة، سينكَمْش التوظيف فِيْ ألمانيا بمقدار 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.