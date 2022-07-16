أكبر اقتصاد أوروبي يتجه إلَّى الركود.. والتضخم لم يصل للذروة بعد

قال دويتشه بنك إن الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود، حيث من المتوقع أن يسجل انكَمْاشًا بنسبة 1٪ العام المقبل تحت ضغط مستويات التضخم المرتفعة.

أضاف محللون فِيْ دويتشه بنك أن خفض إمدادات الغاز من روسيا، والانكَمْاش الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة، سيؤديان إلَّى انكَمْاش الاقتصاد الألماني فِيْ النصف الثاني من العام، فِيْ حين أن معدل التضخم القياسي فِيْ ألمانيا لم يحدث بعد. وصلت إلَّى ذروتها.

قال محللون إن الأزمة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا رفعت مستويات الإنذار فِيْ جميع أنحاء أوروبا، وخاصة فِيْ ألمانيا بسبب اعتمادها القوي على الغاز الروسي، حسبما أفادت بلومبرج.

مصدر القلق الرئيسي هُو أن الكرملين قد يختار استخدام أعمال الصيانة فِيْ نورد ستريم 1 كذريعة لقطع إمدادات الغاز عَنّْ ألمانيا بالكامل.

وتابع المحللون “يبدو من المعقول افتراض أن روسيا ستستمر فِيْ البحث عَنّْ طرق لتعطيل النشاط الاقتصادي فِيْ أوروبا ردًا على العقوبات الغربية والدعم المالي والعسكري لأوكرانيا”.

وقالوا “هذا قد لا يعَنّْي بالضرورة إغلاقًا تامًا، لكنه يعَنّْي التأثير على الإنتاج الصناعي، ومن شبه المؤكد أن حالة عدم اليقين على الجبهة الاقتصادية ستدفع الاقتصاد الألماني إلَّى الركود فِيْ النصف الثاني من عام 2022”.