أكبر اقتصاد أوروبي يواجه أزمة “تاريخية” بارتفاع تكلفة المعيشة

التقى المستشار الألماني أولاف شولتز مع قادة النقابات وأصحاب العمل يوم الاثنين فِيْ أول سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلَّى معالجة ما أسماه الزيادات الحادة فِيْ أسعار الطاقة.

وقال شولتز للصحفِيْين بعد الاجتماع فِيْ المستشارية “يجب أن نعد أنفسنا لحَقيْقَة أن هذا الوضع لن يتغير فِيْ المستقبل المنظور، بعبارة أخرى نحن نقف أمام تحد تاريخي”.

وأضاف شولتز “سنجتاز هذه الأزمة كدولة فقط عَنّْدما نتفق على الحلول معًا”.

وقال إن شركاء التحالف اتفقوا على فهم مشترك للوضع خلال اجتماع اليوم، وسوف يجتمعون مرة أخرى فِيْ الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.