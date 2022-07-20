أكبر الصناديق السيادية العربية.. جهاز أبوظبي للاستثمار على القمة

واحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة عالمياً والثاني عربياً بأصول بلغت 708.75 مليار دولار نهاية يونيو 2022.

ارتفاعًا بمقدار 10.89 مليار دولار من 697.86 مليار دولار فِيْ نهاية أبريل الماضي، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من معهد SWFI، الذي يراقب تطور أصول الصناديق السيادية حول العالم.

وعلى الصعيد العربي، احتل الصندوق السيادي لـ “هِيْئة الاستثمار الكويتية” المرتبة الثانية بين الصناديق السيادية العربية، بأصول بلغت 708.42 مليار دولار، متراجعة من 737.94 مليار دولار، بانخفاض قدره 29.52 مليار دولار، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً.

يليه صندوق الاستثمارات العامة “السيادية السعودية” بالمرتبة الثالثة بين الصناديق السيادية العربية، بقيمة 620 مليار دولار، والسادس عالمياً، يليه جهاز قطر للاستثمار الذي احتل المرتبة الرابعة بين الصناديق السيادية العربية، بقيمة 450 مليار دولار، والتاسع عالميا.

احتلت مؤسسة دبي للاستثمار الحكومي المرتبة 11 عالمياً، والخامسة عربياً، بين أكبر الصناديق السيادية، بأصول تبلغ 299.713 مليار دولار.

واحتل الصندوق السيادي لشركة مبادلة للاستثمار المرتبة 13 عالمياً والسادس عربياً من بين أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 284.47 مليار دولار.

احتلت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) المرتبة الـ19 عالمياً، والسابعة عربياً، بين أكبر الصناديق السيادية، بأصول تبلغ 102 مليار دولار.

احتلت شركة ممتلكات البحرين القابضة “الصندوق السيادي البحريني” المرتبة 41 عالمياً والثامنة عربياً بين أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 17.52 مليار دولار.

واحتل الجهاز العماني للاستثمار المرتبة 43 عالميا والتاسع عربيا بين أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 17 مليار دولار.

وجاء صندوق مصر السيادي فِيْ المرتبة 46 عالمياً والعاشر عربياً من بين أكبر الصناديق السيادية بعد أن بلغت أصوله 11.96 مليار دولار.

احتل الصندوق السيادي التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة المرتبة 71 عالمياً والحادي عشر عربياً، من بين أكبر الصناديق السيادية، بأصول تبلغ 1.9 مليار دولار.

احتل صندوق الاستثمار الفلسطيني المرتبة 81 عالميا، والمرتبة 12 عربيا، بين أكبر الصناديق السيادية، بأصول بلغت 856.2 مليون دولار.

احتل صندوق احتياطي جيل المستقبل البحريني المرتبة الثانية عشرة عربياً بين أكبر الصناديق السيادية، بعد أن بلغت أصوله 624 مليون دولار، فِيْما بلغت أصول صندوق الفجيرة القابضة 500 مليون دولار، ليحتل المرتبة الأخيرة بين تلك الصناديق السيادية فِيْ الشرق الأوسط فِيْ تلك الفترة.

على المستوى العالمي، فإن قائمة أكبر الصناديق السيادية فِيْ العالم هِيْ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، بأصول تبلغ 1،338.2 مليار دولار.

ارتفع الحجم الإجمالي لأصول صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم بنسبة 2.2٪، لتصل إلَّى نحو 10.21 تريليون دولار، مقابل 9.99 تريليون دولار فِيْ نهاية أبريل 2022.

جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادية هُو صندوق استثماري مملوك للدولة ويتألف من صناديق حكومية، والتي غالبًا ما تُستمد من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.