أكبر صدمة لـ”جماهِيْر النصر”.. آل معمر يستغنى عَنّْ نجم جديد رسميا

وجه مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، أكبر مخاوف جماهِيْر الفريق الكروي الأول، تزامنا مع الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023.

النصر بدأ الموسم الرياضي 2022-2023، يتأرجح. حيث تغلب على الوحدة، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي، قبل أن يخسر أمام التعاون، فِيْ الأسبوع الثاني.

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ويحتل كأس العالم المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 3 نقاط بعد مرور يومين فقط.

رحيل نجم نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي، المقرب من كازا نصراوي، المغادرة الرسمية للنجم مهند مندو.

وكتب العَنّْزي عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” “رسميًا .. مهند ماندو يترك أسوار نادي النصر”.

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ولم يكشف الإعلامي الرياضي عَنّْ سر رحيل اللاعب الشاب السوري الأصل عَنّْ قلعة العلم، الأمر الذي شكل مخيفًا كبيرًا للجماهِيْر.

ورأى مشجعو الناصري فِيْ ماندو أحد نجوم المستقبل لفريق كرة القدم الأول، لما يتمتع به من موهبة كبيرة وتألق مع عصور النادي.