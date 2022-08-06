أكبر صندوق تقاعد فِيْ العالم يخسر 28 مليار دولار.. الأصول تتآكل

سجل صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهُو أكبر صندوق معاشات تقاعدية فِيْ العالم، أسوأ أداء فصلي له منذ عامين.

أدى التراجع فِيْ أسواق الأسْهُمْ العالمية خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو إلَّى تآكل أصول صندوق معاشات التقاعد التابع للحكومة اليابانية.

قال صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي فِيْ طوكيو يوم الجمعة إنه خسر 1.9٪ فِيْ الربع الثاني، أو 3.75 تريليون ين (28 مليار دولار)، مما خفض إجمالي أصوله إلَّى 193.01 تريليون ين.

وتراجعت قيمة الأسْهُمْ اليابانية للصندوق بنسبة 3.7٪ خلال نفس الفترة، فِيْما انخفضت قيمة استحواذه على الأسْهُمْ الأجنبية بنسبة 5.4٪.

وانخفض الدين المحلي بنسبة 1.3٪، فِيْما ارتفعت السندات الخارجية بنسبة 2.7٪ بفضل مكاسب الدولار مقابل الين بنحو 12٪.

بما أن ما يقرب من نصف أصولها استثمارات أجنبية ؛ ساعد التراجع السريع فِيْ قيمة الين مقابل الدولار منذ مارس فِيْ التخفِيْف من خسائر الصندوق لربعين متتاليين.

كانت الخسارة السابقة خلال الفترة من يناير إلَّى مارس هِيْ الأولى تحت إدارة ماساتاكا ميازونو، الذي تولى المركز الأول فِيْ الصندوق فِيْ أبريل 2022 فِيْ أعقاب اضطراب سوق الأسْهُمْ العالمية الناجم عَنّْ الوباء.

وقال ميازونو فِيْ بيان “تراجعت مؤشرات الأسْهُمْ الرئيسية محليًا وعالميًا وسط مخاوف من تباطؤ اقتصاديات نتيجة تشديد السياسة النقدية، مع قيام البنوك المركزية الرئيسية فِيْ جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة أو إلغاء التيسير النقدي للحد من ارتفاع التضخم”.

خلال الفترة من أبريل إلَّى يونيو، انخفض مؤشر MSCI العالمي ومؤشر S&P 500 بنسبة 16٪، بينما انخفض مؤشر Topix بنسبة 3.9٪. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 67 نقطة أساس خلال تلك الفترة، فِيْ حين أن عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لم تتغير كثيرًا.

عودة البديل

يقول تاكافومي ياماواكي، رئيس أبحاث الأسعار والعملات المحلية فِيْ شركة JPMorgan Securities Japan Co. .

تعد خسارة صندوق التقاعد الياباني الأكبر منذ الربع الأول من عام 2022، عَنّْدما قضت خسائر سوق الأسْهُمْ العالمية على قيمة قياسية بلغت 165 مليار دولار من أصول الصندوق.

زيادة قياسية فِيْ الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن ترفع اليابان الحد الأدنى للأجور بأكبر مبلغ على الإطلاق، وهُو ما يمثل دفعة للأسر ذات الدخل المنخفض بينما تحاول التكَيْفَ مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقررت لجنة استشارية فِيْ وزارة العمل، الاثنين الماضي، زيادة متوسط ​​الحد الأدنى للأجر فِيْ الساعة على المستوى الوطني، بواقع 31 يناً، أو 3.3٪، من 930 يناً (7.07 دولاراً) للسنة المالية الحالية، بحسب للوزارة.

إذا تم إقراره، فسوف يمثل زيادة قياسية من حيث المبلغ والنسبة المئوية التفاضلية منذ أن بدأت الحكومة فِيْ الاعتماد على معيار الأجر بالساعة فِيْ عام 2002.

تشهد اليابان عجزًا تجاريًا للشهر الحادي عشر

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للشهر الحادي عشر على التوالي فِيْ يونيو، حيث استمر ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين فِيْ تضخيم فاتورة واردات البلاد.

أعلنت وزارة المالية اليابانية أن العجز التجاري تقلص إلَّى 1.38 تريليون ين (10 مليارات دولار) من 2.39 تريليون ين، وهُو الأكبر منذ يناير 2014.

ارتفعت واردات اليابان بنسبة 46.1 فِيْ المائة على أساس سنوي مدفوعة بالزيادة فِيْ أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، حيث استمرت أسعار النفط والغاز فِيْ الارتفاع عَنّْ مستويات العام الماضي. كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الواردات بنسبة 46.3٪.

ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 19.4٪، مقارنة بتوقعات المحللين عَنّْد 17٪، بعد أن قفزت شحنات الوقود المعدني والصلب وأجزاء أشباه الموصلات على أساس سنوي. ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4٪ عَنّْ شهر مايو.

وبينما تقلص العجز على أساس شهري، فإنه يمثل تدهُوراً حاداً مقارنة بالفائض الذي تحقق قبل عام. يمثل العجز التجاري لشهر يونيو ثالث أسوأ عجز منذ بداية عام 2022، وعلى أساس معدل موسميًا، كان الأكبر منذ عام 2014. ومن المرجح أن يستمر العجز المستمر فِيْ الضغط لخفض قيمة الين.