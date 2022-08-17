أكبر صندوق ثروة فِيْ العالم يخسر 174 مليار دولار فِيْ النصف الأول

قال أكبر صندوق للثروة السيادية النرويجي فِيْ العالم، الأربعاء، إنه تكبد 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من العام، حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي وتضخم الأسعار المتفشي على الأسْهُمْ والسندات.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفِيْذي لشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق فِيْ بيان “تميزت السوق بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب فِيْ أوروبا”.

وأضاف “كان أداء الأسْهُمْ التقنية سيئًا بشكل خاص مع عائد سلبي بنسبة 28٪”.

تأسس الصندوق عام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجي، ويمتلك حصصًا فِيْ أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم، و 1.3٪ من جميع الأسْهُمْ المدرجة.

يبلغ عائد استثمار الصندوق للأشهر الستة الأولى من العام 1.3 تريليون دولار، أي ما يقرب من حجم اقتصاد المكسيك، وهُو الاقتصاد السادس عشر فِيْ العالم، وفقًا لبعض المقاييس.

سجلت جميع القطاعات التي يستثمر فِيْها الصندوق عوائد سلبية فِيْ النصف الأول، باستثناء قطاع الطاقة، حيث بلغت عائدات القطاع 13٪ مع ارتفاع الأسعار بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام لمكافحة التضخم، الذي أدى إلَّى زيادة تكاليف الاقتراض وخفض هُوامش أرباح الشركات.

شهد مؤشرا ناسداك المركب الثقيل ومؤشر S&P 500 أكبر انخفاض لهما من يناير إلَّى يونيو منذ الأزمة المالية، بينما شهدت أسواق السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية أسوأ بداية لها فِيْ أي عام منذ عقود.

إجمالاً، شكلت الأسْهُمْ 68.5٪ من استثمارات الصندوق النرويجي فِيْ نهاية يونيو، مع 28.3٪ فِيْ الدخل الثابت، و 3.0٪ فِيْ العقارات غير المدرجة، و 0.1٪ فِيْ البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.