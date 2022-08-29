أكبر مؤسسة مرافق كهربائية بالعالم تنضم لمركز دبي المالي

وسعت شركة الكهرباء الحكومية الصينية، أكبر شركة مرافق كهربائية فِيْ العالم، من حضورها الإقليمي فِيْ المنطقة من خلال مركز دبي المالي العالمي لدعم انتقال الطاقة.

افتتحت China State Grid Corporation، أكبر مؤسسة عامة للمرافق الكهربائية فِيْ العالم، مكتبًا فِيْ مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد فِيْ الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ليكون أول مكتب أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة. مؤسسة حكومية صينية فِيْ الإمارات.

وسيدعم المكتب الجديد المنطقة فِيْ دفع عجلة انتقال الطاقة من خلال التركيز على نقل الكهرباء وتوزيعها عبر مجالات أعمالها الأساسية المتمثلة فِيْ الاستثمار فِيْ شبكات الطاقة الكهربائية وبناءها وتشغيلها.

قامت شركة China State Grid Corporation باستثمارات ناجحة فِيْ تعزيز كفاءة مرافق الكهرباء إقليمياً فِيْ سلطنة عمان وعلى الصعيد الدولي فِيْ إيطاليا والبرتغال واليونان والفلبين، بالإضافة إلَّى تشغيل شبكات الطاقة الكهربائية الأساسية فِيْ البرازيل وأستراليا وتشيلي. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية للمؤسسة 23.2 مليار دولار، بينما يبلغ رأسمالها فِيْ الخارج نحو 65 مليار دولار.

قال عارف أميري، الرئيس التنفِيْذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل استقطاب الشركات التي يمكن أن تساهم فِيْ نمونا الاقتصادي المستقبلي من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الشركات مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، التي رسخت وجودها اليوم. فِيْ المركز ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات. لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ستكثف دولة الإمارات استثماراتها فِيْ الطاقة المتجددة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، قال تشنغ تشونغ ليانغ، الممثل الرئيسي لمكتب شركة China Government Network Corporation فِيْ الشرق الأوسط، إن إنشاء مكتب فِيْ مركز دبي المالي العالمي يعد إنجازًا مهمًا للغاية لشركتنا نحو توسيع وجودها فِيْ سوق الشرق الأوسط، وخاصة فِيْ منطقة الشرق الأوسط. دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تمر بمرحلة مهمة فِيْ عملية تحول الطاقة.

هنأ غوانغياو تشو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني فِيْ الإمارات العربية المتحدة، شركة China State Grid Corporation على نجاحها فِيْ تأسيس مكتب فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة فِيْ الصين وحول العالم، حيث المؤسسة لديها سجل حافل من الاستثمار فِيْ منطقة الخليج وعلى المستوى الدولي.

يشار إلَّى أن مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية احتلت المرتبة الثالثة بعد “وول مارت” و “أمازون” فِيْ قائمة “فورتشن 500” لعام 2022 للشركات ذات الإيرادات الأعلى ؛ تتمتع China State Grid Corporation بتصنيف ائتماني مشابه لتصنيف الصين السيادي / تصنيف A + من Standard & Poor’s، وتصنيف A1 من Moody’s، وتصنيف A + من Fitch /، وقد احتلت المرتبة الأولى فِيْ كل من أفضل 50 شركة مرافق كهربائية وأعلى 500 علامة تجارية قيّمة فِيْ الصين.