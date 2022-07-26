أكبر معركة قانونية فِيْ وول ستريت.. رسالة من إيلون ماسك للقاضية

يدخل الصراع بين إيلون ماسك وتويتر مرحلة جديدة، بعد الجدل الذي ثار خلال الأشهر الماضية بشأن شراء الملياردير الأمريكي للشركة، ثم التراجع عَنّْها.

أظهرت وثيقة محكَمْة، اليوم الثلاثاء، أن رجل الأعمال إيلون ماسك طلب من القاضي تحديد 17 أكتوبر مَوعِدًا لبدء محاكَمْة مدتها 5 أيام للبت فِيْ قضية تتعلق بجهُوده لإلغاء الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، بدلا من اليوم العاشر من الشهر. نفس ما طلبته منصة التواصل الاجتماعي.

وقال محامي أغنى رجل فِيْ العالم إنه كان يطلب من القاضي “كسر الجمود والسماح للأمور بالمضي قدما بسرعة”.

أمرت المستشارة كاثلين ماكورميك، رئيسة محكَمْة مقاطعة ديلاوير، الأسبوع الماضي بإجراء محاكَمْة فِيْ أكتوبر، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المعارك القانونية فِيْ وول ستريت منذ سنوات. لكن الأمر ترك للطرفِيْن تحديد الجدول الزمني الدقيق.

طلب ماسك، الرئيس التنفِيْذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إجراء تجربة فِيْ فبراير / شباط، وقال إنه منحه الوقت الذي يحتاجه لإجراء تحقيق شامل فِيْ حسابات تويتر المزيفة.

وقال إن الشركة قدمت أرقاماً غير صحيحة لأعداد المستخدمين، وبالتالي خرقت اتفاقية الاندماج، مما سمح له بالتراجع.

وقالت الشركة، التي طلبت إجراء محاكَمْة فِيْ سبتمبر / أيلول، إن قضية الحسابات المزيفة كانت تشتيت الانتباه وأن شروط الصفقة تتطلب من ماسك أن يدفع.

كَمْا طلب ماسك من القاضي أن يأمر تويتر بتقديم ما أسماه “المستندات الأساسية” على الفور، وطلب جميع البيانات الأولية بحلول 1 أغسطس، ومطالبتها بتقديم المستندات فِيْ غضون 18 يومًا من إصدار الأمر.

اتهم ماسك تويتر بالفشل فِيْ تقديم مستندات على الفور مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطة اليومية والذكاء الاصطناعي و “جميع العَنّْاصر الموجودة فِيْ غرفة البيانات”.

بدلة تويتر

رفع Twitter دعوى قضائية ضد Elon Musk فِيْ محكَمْة ديلاوير لإجباره على تنفِيْذ عقد الاستحواذ الموقع فِيْ 14 أبريل، بقيمة 44 مليار دولار.

“قدم ماسك عرضًا عامًا للحصول على موافقة Twitter، ثم اقترح ووقع اتفاقية اندماج صديقة للبائع، والتي يعتقد، على عكس جميع الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أن لها الحرية فِيْ تغيير رأيه، والتخلي عَنّْ الشركة، وتعطيلها وقالت وثائق الدعوى. غادر بسهُولة “.

وقال تويتر “إخلاء المسؤولية هذا يأتي بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”، وفقًا لفوربس.

خسائر تويتر

وشددت على أنها تسعى إلَّى منع ماسك من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للاتفاقية وإلزامه بإتمام عملية الاستحواذ “بعد استيفاء الشروط القليلة المتبقية.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم إيلون ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، وهُو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك. إلغائه لعرض الاستحواذ.

التراجع عَنّْ الصفقة

وفِيْ الأسبوع الأول من يوليو، أعلن ماسك انسحابه من شراء تويتر، وعزا السبب إلَّى عدم تقديم الشركة لمعلومات كافِيْة عَنّْ حساباتها المزيفة، فِيْما رد تويتر بأن الانسحاب من الصفقة “باطل وغير قانوني”.

كان ماسك وتويتر قد أعلنا أنه تم التوصل إلَّى اتفاق بشأن استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، أو 54.2 دولار للسهم الواحد، فِيْ 25 أبريل، وأشارت شروط الصفقة إلَّى أن تويتر ستصبح شركة خاصة بعد إتمام شرائها. بواسطة Musk.

انخفض سعر سهم تويتر بنسبة 27.6٪ إلَّى 32.65 دولارًا بنهاية يوم الإثنين، مقابل 45.08 دولارًا فِيْ 14 أبريل، عَنّْدما أعلن ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ على تويتر، بينما كان أعلى سعر فِيْ الفترة المذكورة 51.7 دولارًا فِيْ 25 أبريل، تزامنًا مع وصول ماسك إلَّى و. تويتر لاتفاق على الصفقة.