أكبر مفاعلات الطاقة النووية فِيْ أوروبا تخفّض الإنتاج

تعتزم الحكومة الفرنسية توسيع تخفِيْضات الإنتاج فِيْ مفاعلاتها النووية بسبب الطقس الحار، بحسب ما تم الإعلان عَنّْه اليوم.

قالت شركة الكهرباء الفرنسية، Électricité de France SA، إنها ستوسع على الأرجح تخفِيْضات الإنتاج فِيْ مفاعلاتها النووية وسط ارتفاع درجات حرارة النهر بسبب الطقس الحار.

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج يوم الأربعاء أن هذا القرار المحتمل يسلط الضوء على أزمة الطاقة فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ الاتحاد الأوروبي.

يشار إلَّى أن فرنسا، وهِيْ أكبر منتج للطاقة الذرية فِيْ أوروبا وعادة ما تصدر الطاقة لمعظم العام، أصبحت مستوردا للطاقة هذا العام.

هذه القضايا ليست مشكلة لفرنسا فقط، ولكن لدول مثل جارتها ألمانيا، التي من المحتمل أن تضطر إلَّى حرق المزيد من الغاز لمواصلة الإضاءة على الرغم من تعهدها بتقليل اعتمادها على موسكو.

قالت الشركة الفرنسية فِيْ وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن محطات الطاقة على نهري الرون وغارون ستنتج على الأرجح كهرباء أقل فِيْ الأيام المقبلة، مع تحديد الحد الأدنى للإنتاج للحفاظ على استقرار الشبكة.

تتسبب موجة الحرارة فِيْ ارتفاع درجة حرارة الأنهار، مما يحد من قدرة النباتات على تبريد المفاعلات.

ويهدد خفض الإنتاج بزيادة أسعار الكهرباء التي ارتفعت إلَّى مستويات قياسية فِيْ فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء.

تعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث تسببت تداعيات الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

فِيْ الوقت نفسه، أوصى المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر بتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 فِيْ ظل أزمة الغاز الحالية.

وقال شرودر فِيْ مقابلة مع مجلة “ستيرن” الألمانية و RTL يوم الأربعاء “خط الأنابيب جاهز. إذا كانت هناك اختناقات فعلية، فعَنّْدئذ هناك خط الأنابيب هذا، ولن تكون هناك مشاكل فِيْ الإمداد مع كل من خطوط أنابيب نورد ستريم للصناعة”. . عائلات ألمانية أو أسر ألمانية “، معتبرة تشغيل” نورد ستريم 2 “” الحل الأسهل “فِيْ ظل الاختناقات المحتملة فِيْ واردات الغاز.

جدير بالذكر أن شرودر هُو رئيس مجلس إدارة “نورد ستريم 2″، ولطالما تعرض لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصناعة النفط والغاز الروسية.

بعد اندلاع الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، استبعدت الحكومة الألمانية تشغيل “نورد ستريم 2”. وقد استدعى مؤخرًا سبعة رؤساء بلديات فِيْ جزيرة روغن الألمانية على بحر البلطيق لتشغيل الخط.