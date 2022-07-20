أكثر المحامين نفوذاً في أمريكا السعودية تقود الطريق في المنطقة 

العالم القانوني لا يمكن أن يدخله ضعاف القلوب، إنه عالم شرس لا علاقة له بالعواطف، وأفضل مثال على ذلك هو جون بي كوين، الذي تم اختياره ليكون المحامي الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة و أشهر محام في الولايات المتحدة.

تحدث خوان ب. تحدث كوين، الذي تُعرف شركته باسم مكتب المحاماة الأكثر رعباً في العالم، لمجلة أرابيا بيزنس عن آرائه حول دول الخليج العربي وناقش مستقبل الأعمال في المنطقة التي تشهد سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الضخمة.

وعندما سئل عن أي دولة في المنطقة تقود الطريق وأي منها لديه فرص أكثر من غيرها من حيث التنمية والتقدم، أجاب كلا السؤالين تجيب عليهما المملكة العربية السعودية. من وجهة نظري، المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر نشاطًا وتوحيدًا في العالم، مما يعني أن جميع الناس هناك يتشاركون في نفس الرؤية ويعتقدون جميعًا أن هذه هي لحظتهم، خاصة الآن بعد أن لديهم الوسائل لتنفيذ بعضها من الخطط المذهلة والطموحة بشكل لا يصدق المنصوص عليها في رؤية 2030.

وتابع كما نرى الفرصة هناك من حيث التقدم والتطور، فقد تم استثمار الكثير من الأموال في مشاريع عملاقة، من نيوم إلى مشروع البحر الأحمر والقدية وغيرها، وستأتي مع سلسلة من المشاكل التي لديها يتم حلها بواسطة أشخاص مثلنا، ثم نرى فرصة عظيمة هناك.

الاستقرار هو أكثر ما يميز دول الخليج

وأضاف من السمات الفريدة لدول الخليج بشكل عام استقرار القيادات، وبالتالي فإن الخطط الوطنية لا تتأثر بالتقلبات السياسية وهذا يعطي المنطقة أفضلية، تابع لن يكون لدينا موقف. مثل ما حدث في مكسيكو سيتي، حيث كانوا في منتصف استكمال مطار دولي جديد تمس الحاجة إليه ثم حدث تغيير في السياسة وقاموا بسحب القابس على المشروع، مما أدى إلى خسائر فادحة.

المملكة العربية السعودية بلد من الطراز العالمي

واختتم حديثه عن رؤيته للمملكة العربية السعودية قائلاً إن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في الخليج، لذلك لديهم فرصة كبيرة لأن يصبحوا دولة ذات مستوى عالمي، وهناك متسع كبير للمملكة تنمو.، وفي كل مرة أعود فيها إلى الوراء، فإن وتيرة التغيير لا تصدق، وفي كل مرة أشعر بالذهول، يتم العمل على إحدى تلك الخطط الجريئة، ولا يمكننا الانتظار لتحقيق ذلك.