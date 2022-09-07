أكثر عنصرين شيوعاً في الكون هما ، قد أثار الالهام من العديد من الأشخاص حول التعرف على العناصر التي يكثر تواجدها والمعروفة بشكل كبير في حياتنا ، والتي لها عدد من الوظائف ذات الأهمية في حياتنا، والتي تشكل نسبة كبيرة من المواد الموجودة فيه، وهذا ما وصل إليه العلماء عبر الدراسات والأبحاث التي قاموا بها في تحديد هذه العناصر التي أدت إلى كونها الأولى والأخيرة في الكون وجودنا وسبب حياتنا، وبهذه الطريقة يقدم إجابة على السؤال تابعوا معنا .

ما هي العناصر الكيميائية

تعرف العناصر الكيميائية بأنها مواد نقية تتكون من نوع واحد من الذرة يعرف بالعدد الذري، وهو عدد البروتونات في النواة، حيث تلتقي هذه العناصر في الجدول الدوري للعناصر، مرتبة بطريقة تشبه الصفوف والأعمدة حسب بالنسبة للعدد الذري، ومن الطبيعي أن هناك العديد من العناصر الموجودة في الطبيعة، وهناك أيضًا الكثير الذي لم يتم اكتشافه بعد.

أكثر عنصرين شيوعًا في الكون هما.

يشار إلى أن هناك عنصرين كيميائيين، أكثر العناصر شيوعًا وأكبرها في الكون، حيث يحملان 99.9٪ من العناصر المعروفة في الكون، باستثناء الأكسجين، وهو أكثر وفرة في القشرة الأرضية، والتي تشكل 46.6٪ من كتلة الأرض، ولكن هنا لتوضيح أكثر عنصرين شيوعًا في الكون هما

الهيدروجين والهيليوم.

استخدامات الهيدروجين

تتوفر العديد من استخدامات الهيدروجين في مجال الكيمياء والتي تتلخص في هذه النقاط

تكوين غاز الأمونيا عن طريق الاندماج مع النيتروجين تحت درجات حرارة وضغوط عالية، ويدخل في صناعة الأسمدة وحمض النيتريك.

يتم استخدامه لتحويل الزيوت مثل زيت عباد الشمس إلى مواد شبه صلبة مثل المارجرين.

يستخدم الهيدروجين من الميثان في تصنيع الميثانول الكيميائي الذي يستخدم كمذيب ووقود لإنتاج المواد الأخرى.

أكثر عنصرين شيوعاً في الكون هما ، تتواجد العناصر من حولنا بكثر ، ويعد أن العنصرات اللذان يتواجدان في حياتنا بكثرة بهذا القدر حيث يحملان 99.9٪ من العناصر المعروفة في الكون ، حيث تناولناها من خلال الإجابة على السؤال الذي سبق ، وأوضحنا العناصر الكيميائية وبعض استخدامات الهيدروجين في سياق ما سبق.