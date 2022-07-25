أكثر من 105%.. صادرات السعودية النفطية تقفز لـ30.9 مليار دولار فِيْ مايو

وقفزت صادرات النفط السعودية إلَّى نحو 116 مليار ريال (30.87 مليار دولار) خلال مايو 2022.

ذكرت الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات النفطية ارتفعت خلال الشهر الجاري بنسبة 105.5٪ بعد أن كانت 57 مليار ريال خلال شهر مايو 2022 بزيادة 59 مليار ريال.

وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة اليوم الاثنين عَنّْ الهِيْئة العامة للإحصاء، فإن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال مايو 2022 بلغت 144 مليار ريال مقابل 79 مليار ريال فِيْ مايو 2022 بزيادة 65 مليار ريال. أو بنسبة 83.4٪.

الصادرات غير النفطية

وأوضحت النشرة أن قيمة الصادرات غير النفطية (متضمنة إعادة الصادرات) خلال مايو 2022 بلغت 28 مليار ريال مقابل 22 مليار ريال خلال مايو 2022 بارتفاع 6 مليارات ريال بنسبة 26.7٪.

وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال مايو 2022 بلغت 54 مليار ريال مقابل 44 مليار ريال خلال مايو 2022 بزيادة قدرها 10 مليارات ريال بنسبة 21.8٪.

يشار إلَّى أن الهِيْئة العامة للإحصاء هِيْ المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية فِيْ المملكة. تقوم بتنفِيْذ كافة الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتصميم وتنفِيْذ المسوح الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية وتحليل البيانات والمعلومات وتوثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة فِيْ المملكة من تاريخها. تعدد المصادر وتسجيل وتصنيف وتحليل واستخراج مؤشراتها الإحصائية.