أكثر من 3 آلاف تيرا بايت حجم استهلاك البيانات في مكة والمشاعر أمس

كشفت هيئة تقنية المعلومات والاتصالات، اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة 1444 هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 ألف تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة بدقة 1080 بكسل. مقاطع فيديو

معدل استهلاك الفرد

تضمنت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك البيانات اليومي للفرد البالغ (805.92 ميجابايت / للمشترك) متجاوزاً (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت / للمشترك، موضحاً أن التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات هي (يوتيوب، تيك توك، سناب شات، فيسبوك، إنستغرام).

سرعات تنزيل الإنترنت

أظهرت الإحصائيات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغ 271.66 ميجابت / ثانية بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بالعام الماضي، كما بلغ معدل سرعات تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول 35.2 ميجابت / ثانية بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بالعام الماضي. عام. في حين تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، بلغ عدد المكالمات الدولية 1.41 مليون، بنسبة نجاح تفوق 89٪.