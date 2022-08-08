أكثر من 3 آلاف وجبة إفطار وخدمات تكاملية في الحرمين خلال يوم عاشوراء

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم خدمات ميدانية لزوار المسجد الحرام خلال عاشوراء، بحزم خدمية نوعية تراعي جودة نظام الخدمة في مخرجاتها، بما يتوافق مع أهداف خطط التنمية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، وتكامل القدرات البشرية والميكانيكية لتوفير بيئة عبادة آمنة تساعد الراغبين في أداء الشعائر والعبادة بهدوء وروحانية. .

تحضيرات عاشوراء

تشمل الاستعدادات الرئاسية ليوم عاشوراء تقديم خدمات الري من خلال توزيع أكثر من (400.000) حزمة وأكثر من (80) ألف لتر، من خلال أكثر من (600) عامل يعملون وفق خطط تنظيمية سابقة تهدف إلى توزيع المياه في التنمية والجنازة. مصلى ومصلى لذوى الاحتياجات الخاصة وعامة الجمهور بالطابق الأول والعموم بالملحق الثاني وكذلك عمليات تداول السيارات داخل المسجد الكبير وفتح بوابات المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منها وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، والخدمات الأخرى التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

100 شاشة

ومن أبرز الاستعدادات تجنيد أكثر من (100) مراقب على أبواب المسجد الحرام، والقيام بأعمالهم على (62) باباً مهيئاً لدخول الصائمين والمؤمنين والحجاج إلى المسجد الحرام وتسهيل وصولهم إلى المسجد الحرام. حركة الدخول والخروج، وكذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بتجنب دخول الأمتعة وغيرها من الأشياء التي تعيق مدخل المسجد الحرام، مما يساعد في الحفاظ على نظافة بيئة المسجد الحرام حيث العبادة في راحة ورفاهية. الهدوء، ونشر مراقبين ومشرفين على المداخل والممرات الرئيسية والفرعية لضمان نجاح عمليات الازدحام داخل المسجد الحرام.

1500 موظف

على صعيد المرأة، قامت رئاسة الجمهورية بتوظيف أكثر من (1500) موظفة للعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة في تنظيم الحشود لاستقبال الزائرات من بيت الله الحرام، وتقديم كافة التوجيهات والإرشادات والخدمات الميدانية، وتقديم العديد من الخدمات. ندوات خدمات تعليمية وبرامج نوعية باللغات العالمية، إعداد وتجهيز مصليات للنساء ذوات الإعاقة وكبار السن، والتأكد من تزويد القراء بالقلم، وحافظات القرآن بطريقة برايل، وزمزم بقواعد عالية حتى يتمكنوا من توفير مياه زمزم بسهولة وبسهولة. أكبر فئة من الزائرات للبيت المقدس.

تتركز نتائج خدمات الإرشاد والإرشاد في المسجد الحرام على التعريف بفضائل صيام عاشوراء من خلال المحاضرات والدروس الافتراضية والميدانية، وزيادة معرفتك وإرشادك، وزيادة معرفتك بشعائر العمرة.، فضل عاشوراء. و اخرين. الشؤون القانونية عن طريق المشايخ المتواجدين على مداخل ومخارج الحرم والصفا والمروة. للإجابة على أسئلة الزوار والحجاج، يتم دعم مكاتب خدمة الهاتف للمحققين، بحضور عدد من القضاة والأساتذة من الجامعات، على مدار 24 ساعة في اليوم.

300 فطور

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون المسافرين أكثر من 3000 وجبة إفطار على الصائمين في المسجد الحرام في اليوم العاشر من محرم 1444 هـ، وسط منظومة ميدانية متكاملة للخدمات التي تقدمها الدوائر. ووكالات الرئاسة لحجاج المسجد الحرام خلال عاشوراء.

ويأتي ذلك ضمن الخدمات والبرامج العديدة التي تقدمها الرئاسة لحجاج المسجد الحرام، وذلك تلبية لرغبات الحجاج وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظكم الله – لتقديم أفضل الخدمات وأفضل الإمكانات لخدمة الحجاج والزوار.