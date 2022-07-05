أكثر من 43 ألف حاجة وحاجة تلقوا خدمات علاجية في مكة والمدينة

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات علاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (43425) حاجاً من تاريخ 1/11/1444 هـ إلى تاريخ 12/4/1444 هـ.

تخصصات الجودة

وأوضحت الوزارة أن الحجاج استفادوا من خدمات علاجية متخصصة عالية الجودة، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات، منها إجراء (5) عمليات قلب مفتوح، و (66) قسطرة قلبية، وإجراء (182) غسيل كلوي، واثنين من عمليات التنظير الداخلي. و (95) عملية جراحية، وإدخال (297) معتمر ومحتاج إلى المستشفيات، وتسجيل ولادة، إضافة إلى مشاركة مستشفى الصحة الافتراضية لتقديم سلسلة من الخدمات الافتراضية، منها (4) حالات تشخيص السكتة الدماغية، وعدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الفوري (My Health App) 743 حاج.

الفريق الصحي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، خلال موسم حج هذا العام 1444 م. ح، أعدت مرافقها الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج. وبلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يدعمها (147) مركزا صحيا، وزادت طاقتها السريرية إلى (4654) سريرا، فيما بلغ عدد أسرة العناية المركزة (1.080) سريرا، وتلك الخاصة بضربة الشمس (238)، وسرير العناية المركزة (238). ويبلغ عدد الفرق الصحية المؤهلة لخدمة الحجاج ما يقارب (25) ألف ممارس، بالإضافة إلى توفير (180) سيارة إسعاف وإنشاء (16) مركز طوارئ في مرافق جسر الجمرات بمنى.