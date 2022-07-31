أكثر من 50 برنامجًا للتمريض في الجامعات بـ 13 منطقة

أكد مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة محمد الغامدي أن هناك أكثر من 50 برنامج تمريضي في جامعات في 13 منطقة بالمملكة.

وتابع الغامدي، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن تعليم التمريض في المملكة بدأ عام 1960، من خلال المعاهد الصحية الثانوية التي قبلت الطلاب بعد شهادة التأهيل المتوسط.

التخصصات الثانوية

وأضافت في عام 1976 أتينا إلى أول جامعة تخرج متخصصين في التمريض بدرجة البكالوريوس، وتطورت الجامعات بعدها ببرامج وتخصصات في علوم التمريض، ودور التمريض مهم في نظام التمريض. . أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أيد تقريرًا للأمم المتحدة في عام 2017 وأكد أن للتمريض 4 أهداف مستدامة.