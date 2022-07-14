أكثر من 98 ألف مستفيد من مبادرة طريق مكة في 5 دول

مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية هذا العام 1444 هـ ضمن برنامج الرحمن لخدمة الضيوف، أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة الحجاج في 5 دول من مطارات بلدانهم، في غضون 28 يومًا، خدمت 98816 حجاجًا. المستفيدون من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لديهم 274 رحلة جوية خدمتهم في مطارات بلدانهم من خلال 58 محطة و 20 حقيبة متنقلة، ومتوسط ​​إتمام إجراءات الدخول للحجاج كل 148 دقيقة. .

أنجزت مبادرة طريق مكة أعمالها في قاعات مبادرة المطارات في جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في تسهل على ضيوف الله، وحماسها للعناية بهم، وسقيهم، ومساعدتهم ومباشرة أعمالهم في كل بقاع الأرض.

في خدمة الحجاج

بذلت فرق تنفيذ المبادرة جهداً كبيراً في استكمال الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من حجاج دولهم، بدءاً بإصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، وانتهاءً بإجراءات الجوازات في مطار الدولة. دولة المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية وترميز الأمتعة وتصنيفها حسب وسائط النقل والإقامة في المملكة.

حظي الحجاج الذين استفادوا من مبادرة طريق مكة عند وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بالرعاية والاهتمام، حيث تم تخصيص الطرق التي ينتقلون منها مباشرة إلى الحافلات لنقلهم إلى أماكنهم. من الاقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خدمة توصيل متعلقاتهم الى منازلهم.

وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، برنامج خدمة الحجاج، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAYA)، الهيئة العامة للطيران المدني، الزكاة والضرائب والجمارك، الهيئة العامة ساهمت مديرية الجوازات وشركة علم في تنفيذ المبادرة.