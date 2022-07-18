أكرم توفيق يعلن عودته لتدريبات الأهلي بطريقة مثيرة

أعلن أكرم توفيق، لاعب كرة القدم لفريق الأهلي الأول، عودته لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

تغيب أكرم توفيق عن صفوف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي.

نشر أكرم توفيق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو يعلن فيه عودته للتدريبات الجماعية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

https//instagram.com/stories/akrammtawfik/2885028504736542181utm_source=ig_story_item_share&igshid=MDJmNzVkMjY=

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في اليوم الأخير من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة فريقي الأهلي والزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.