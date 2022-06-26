أكرم توفيق يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أعلن أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي مفاجأة سارة للجماهير الحمراء بخصوص موعد عودته للملاعب.

وكتب أكرم توفيق، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام “قريباً”، وأضاف نسر الأهلي، في إشارة إلى عودته الوشيكة إلى الملاعب.

تعرض أكرم توفيق لإصابة في الرباط الصليبي أثناء لعبه للمنتخب المصري في مباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

قطع أكرم توفيق شوطًا طويلاً في مرحلة تأهيل الرباط الصليبي ويوشك على العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفصل الدراسي المقبل.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز ظهر اليوم الأحد في ربع نهائي كأس مصر.