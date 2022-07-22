أكرم حسني يرد بعد اتهامه بسرقة أغنية “للي”.. وأمير طعيمة يدعمه

قدم الشاعر الغنائي أمير تيماء الدعم والمساعدة للفنان أكرم حسني بعد أن اتهمه أحد الشعراء بسرقة أغنية “لي” التي يتعاون فِيْها مع الفنان محمد منير.

وقال طعيمة فِيْ رسالة كتبها على حسابه على فِيْسبوك “شهادتي فِيْ أكرم مؤلمة، لكنه فنان حقيقي ومحترم وموهُوب بطريقة غير طبيعية فِيْ أكثر من مجال فِيْ جوجل، وهذا يؤكد أن أكرم لم يقرأها بالصدفة ولم يتأثر بها مثلا “.

وأضاف طعيمة “الموضوع واضح أن هناك خواطر خاصة، لأنه لا يوجد منزل فِيْه نزاع فِيْ أي مكان، ويلوم بعض الصحفِيْين الذين استخدموا مصطلح السرقة دون تحقيق وتحري، والأصل لأن هذا غير مسموح به مع فنان موهُوب. مثل أكرم “.

واختتم الشاعر الغنائي حديثه “مبروك يا أكرم على عملك اللطيف واستمر، لأنك حقًا فنانة عظيمة ومحترمة”.

وكان الشاعر عادل صابر قد اتهم أكرم حسني عبر صفحته على فِيْسبوك بسرقة أغنية “ليلي”. ونفى حسني هذا الاتهام عبر حساباته على مواقع إعلامية.

قال حسني “قرأت من شوايا بوست يتهمني بسرقة كلمات أغنية (لي) من شاعر من الحبيب جنوب مصر، ثم طلب مني أكثر من صحفِيْ تحدثوا معي الرد على هذا الاتهام، دعَنّْا أوضح لي هذه النقطة “.

وتابع “كل حب واحترام وتقدير لكل موهبة فنية تنهض بفن يحترم الجمهُور، وفِيْ جنوب مصر خرج كثير من الشعراء والكتاب برئاسة العم الأبنودي رحمه الله. ثانيًا، أنا أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كَمْا أعتقد أن السرقة الفنية تخلق نجاحًا مؤقتًا “.

وأوضح “تشابه عبارة فِيْ الأغنية مكونة من 12 بيتا بعبارة الشاعر لا تعَنّْي السرقة، بل أن تدفق الأفكار أمر طبيعي. اسرقها”.

وردًا على اتهامه بالسرقة قال أكرم حسني “أكتب أغنيات طعام لأكثر من 8 سنوات من خلال البرامج والمسلسلات والأعمال الفنية التي قدمتها، فمثلاً كنت فِيْ أغاني برنامج أبو حفِيْظة قبل أن أستخدم اللحن. أي أغنية فِيْ العرض، عدت إلَّى جمعية المؤلفِيْن والملحنين ودفعت الرسوم للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، ومن يفعل ذلك يجعل من الصعب علي أن أضع نفسي فِيْ مثل هذا الموقف. ” المهنة هِيْ مهنة الممثل وأحب صنع الأغاني كهُواية. لست بحاجة إلَّى السرقة لأمنح نفسي الفضل كشاعر، فأنا أفعل ذلك بحب “.

واختتم حديثه “أخيرًا، لم أكتب هذا المنشور دفاعيًا، ولكن احتراما للجمهُور المحترم الذي يثق بي، لهذا السبب أردت أن أشرح لكَمْ وشكرًا وآسف على التمديد”.

الأغنية من تأليف وتأليف أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس، واستضافة محمد منير عبر موقع يوتيوب، وحظيت بإشادة وإعجاب جمهُور منير.

وبخصوص الفِيْديو، أبدى كثيرون إعجابهم بالطريقة المبتكرة فِيْ التصوير، واستخدام الشباب الذين تتشابه ملامحهم مع ملامح محمد منير، من حيث لون البشرة البني، والشعر الأسود المجعد، فضلاً عَنّْ قدرتهم على التقليد. حركاتهم وشكل تعابير وجههم.