أكرم حسني يكشف موقف محمد منير بعد حذف أغنية “للي”.. ويدافع عَنّْ نفسه

كسر الفنان المصري أكرم حسني صمته بعد الارتباك الذي أحدثته أغنية محمد منير الجديدة بعَنّْوان “ليلي”، واتهم حسني بسرقة كلمات الأغنية واللحن، مما أدى إلَّى إزالته من موقع يوتيوب.

وقال حسني إن ما دفعه للرد على الاتهامات الموجهة إليه هُو معرفة الجمهُور للحَقيْقَة، وكذلك الفنان محمد منير وهُو فنان “عظيم”، والسبب الثالث يرجع لعائلته لأن لديه أطفال. واتهامه بالسرقة مرتبط بالشرف.

وأضاف فِيْ تصريحاته أثناء إدارته لبرنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي “تفاجأت بحذف الأغنية من يوتيوب رغم أنني أؤيد حقوق الملكية الفكرية، لأني ضد السرقة، وفِيْه. هناك فنان شاب قال إنني استعملت لحنه، وخبراء الموسيقى والقانون هم الذين يقررون هذا الباطل “.

وأوضح أكرم حسني أن لديه أدلة وأدلة تؤكد زيف اتهامه بسرقة لحن أغنية “ليلي”، وهُو أن لحنه فولكلوري، وهذا النوع من اللحن ليس مصونًا بحقوق الملكية الفكرية لأنه هُو تراث شعبي، والناس لهم الحق فِيْ استخدام هذا النوع من اللحن قائلا “من كورتادورا. تراثك أصبح ملكا للناس”.

وأشار إلَّى أن الأمور المحمية هِيْ التي تسجل باسم الناس، وإلا فهِيْ متاحة للجميع.

من جهته، قال الشاعر عادل صابر خلال مقابلة هاتفِيْة على البرنامج موجهًا حديثه للفنان أكرم حسني “تعلمون، نحن نظير رجال الصعيد الأربعة هل يمكنكَمْ الاستمرار فِيْ الإبداع والكلمات تأتي اليك العقل ولا يخطر ببالك ! “

وأشار صابر “أنا أحترمك أيضًا، والخلاف أدبي وليس شخصي. لا، أنا كاتب غصن، وأخذته وغيرت كلمة فِيْه، والخلاف على جملة شعرية، وهِيْ عبارة الجملة التي يكون التعيين فِيْها واضحًا لداني والقاسي “.

ورد أكرم حسني مجددًا على كلمة الشاعر عادل صابر قائلاً “لقد اتخذت إجراءات قانونية بحقك، وستقرر المحاكَمْ ما إذا كنت قد استدعيت أم لا”.

وأكد حسني أن محمد منير غير مستاء منه، وقال له إن ما يحدث له بسبب من وصفهم بـ “أعداء النجاح”، داعياً إياه إلَّى التركيز على عمله وعدم الالتفات إلَّى هذه الاتهامات.

أكد أكرم حسني أنه اتخذ دعوى قضائية ضد الفنان محمود منسي، الذي اتهمه أيضًا بسرقة اللحن.