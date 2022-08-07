أكسفورد إيكونوميكس الاقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام

تتوقع OXFORD ECONOMICS أن يتخطى الاقتصاد السعودي حاجز تريليون دولار لأول مرة هذا العام.

وأشارت إلَّى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيصل إلَّى 7.5٪ عام 2022، مشيرة إلَّى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو فِيْ حدود 7.6٪.

ومن أهداف “رؤية المملكة 2030” أن تصبح المملكة العربية السعودية من بين أكبر 15 اقتصادا فِيْ العالم فِيْ عام 2030، وأن تسجل ناتج محلي متوقع قدره 1.7 تريليون دولار.

أظهرت التقديرات السريعة للهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، النمو الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

أعلنت وزارة المالية السعودية عَنّْ أرقام الموازنة الفعلية للربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت عَنّْ تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، منها إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال.

حققت الميزانية السعودية فائضا يقارب 78 مليار ريال فِيْ الربع الثاني، مستفِيْدة من قفزة الإيرادات النفطية بنحو 90٪.

وتجاوز الفائض فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام 135 مليار ريال، فِيْما توقعت الموازنة التقديرية فائضا 90 مليار ريال للعام الحالي بأكَمْله.