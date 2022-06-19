“ألحق” فتح موقع منصة مكاني makani.com.sa || رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال الجولة 29 الآن

مبكرا جدا ، بدأ البحث عن رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال المرتقبة ، في الجولة رقم 29 ، الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ، والمقرر لها يوم الخميس المقبل ، الموافق 23/06. / 2022. والتي ستعرض التذاكر للجماهير وتحدد أسعارها وموعد عرضها للبيع عبر موقع منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي ، وسنوفر لك عبر موقع ثقافني تفاصيل مباراة الهلال والفتحالمواجهة الحاسمة ، خاصة بالنسبة للهلال ، في ظل صراعه مع الاتحاد على لقب الدوري هذا الموسم.
تُلعب أكثر من مباراة مهمة في نفس اليوم بسبب حساسية الجولتين الفاصلتين الأخيرتين ، والصراع العنيف بين الهلال والاتحاد على اللقب ، ويمكن الدخول فيه من خلال. رابط تذاكر الإتفاق و الإتحاد في نفس الجولة ، وهناك صراع آخر وهو الصراع من أجل البقاء ، وأهمها مباراة الأهلي والرائد في نفس الجولة ، لذلك هناك اهتمام كبير من جميع الجماهير بدخول المنطقة. يقف ويدعم لاعبيه.
لا يزال موقع مكاني مفتوحا لدخول جماهير الهلال والفتح ، بهدف حجز تذاكر اللقاء ، وحتى هذه اللحظة تم بيع 5 آلاف 148 تذكرة ، وسيتم إغلاق الموقع فور صدور التذاكر. بالنسبة لانتهاء صلاحية المباراة ، فمن أراد شراء التذاكر فعليه الدخول الآن وإتمام عملية الحجز قبل انتهاء صلاحية الكمية المحددة من التذاكر ، وأشار نادي الفتح إلى وجود مفاجأة للجماهير في المباراة.
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– نادي الفتح السعودي (FatehClub) 18 يونيو 2022
أعلن نادي الفتح السعودي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تفعيل رابط حجز تذاكر مباراته ضد نادي الهلال في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وحدد النادي سعر تذاكر الدخول للعائلات والأفراد بـ 40 ريالاً ، وسعر تذاكر المنصة بـ500 ريال. يأتي المعجبون ويحجزون الآن.
رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال
- تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية makani.com.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.
- تحديد مباراة الفتح والهلال.
- اختر فئة التذكرة ورقم المقعد.
- انقر فوق موافق على الشروط العامة.
- ادفع سعر التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.
موقع حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال
جميع تذاكر نادي الفتح السعودي تباع فقط وحصريا من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات ، ويتم إدخالها من قبل الجماهير ، ويتم شراء التذاكر عبر الإنترنت ولم يعرض الموقع تذاكر للحجز حتى الآن ، ونحن عبر موقع العرب اليوم سوف نقوم بمتابعة الموقع والحساب الرسمي لنادي الفتح ، وعند إعلاننا سنبلغكم بموعد إصدار التذاكر على الفور.
أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في الدوري
لم يتم تحديد أسعار التذاكر بعد ، وعندما يتم تحديد الأسعار سنضعها داخل المقال ، تابعنا
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعبه
|ف
|تي
|خ
|يقضي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|28
|19
|4
|5
|2
|28:59
|31
|61
|2
|الهلال
|28
|18
|7
|3
|2
|27:58
|31
|61
|3
|فوز
|28
|17
|4
|7
|2
|34:52
|18
|55
|4
|شاب
|28
|15
|8
|5
|2
|35:51
|16
|53
|5
|اضمك
|28
|12
|7
|9
|2
|41:36
|-5
|43
|6
|الفتح
|28
|9
|8
|11
|2
|36:44
|8
|35
|7
|الفيحاء
|28
|8
|10
|10
|2
|23:21
|-2
|34
|8
|تاي
|28
|10
|4
|14
|2
|44:30
|-14
|34
|9
|أبها
|28
|9
|7
|12
|2
|42:27
|-15
|34
|10
|كوبرات
|28
|7
|11
|10
|2
|46:41
|-5
|32
|11
|الاهلي
|28
|6
|13
|9
|2
|40:37
|-3
|31
|12
|الاتفاق
|28
|7
|10
|11
|2
|44:38
|-6
|31
|13
|الفيصلي
|28
|6
|12
|10
|2
|35:26
|-9
|30
|14
|رائد
|28
|8
|6
|14
|2
|44:31
|-13
|30
|15
|الداخل
|28
|7
|8
|13
|2
|40:29
|-11
|29
|16
|رزمة
|28
|4
|5
|19
|2
|43:22
|-21
|17
رابط منصة مكاني لحجز التذاكر
تم إطلاق رابط منصة مكاني في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا ، وذلك لإطلاق تذاكر المباراة من خلالها ، وحققت المنصة الهدف الذي تم إطلاقها من خلاله ووفرت على الجماهير الوقت والجهد ، في غضون دقائق قليلة يمكنك ذلك. شراء وحجز تذكرة مباراة باتباع بعض الخطوات البسيطة للحجز.
رفع القيود عن دخول الجمهور إلى الملاعب
رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا. pic.twitter.com/SZlXbAx5rG
– وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 13 يونيو 2022
أعلنت وزارة الداخلية ، رفع جميع أنواع القيود التي فُرضت للوقاية من فيروس كورونا ، وبناء عليه أعلن المتحدث باسم وزارة الرياضة ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، رفع الإجراءات الوقائية التي فُرضت. على الجماهير دخول الملاعب مثل التطعيم وارتداء الكمامات وفحص الحالة الصحية. .
مؤقت العد التنازلي لمباراة الفتح والهلال
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