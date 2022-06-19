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“ألحق” فتح موقع منصة مكاني makani.com.sa || رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال الجولة 29 الآن

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

مبكرا جدا ، بدأ البحث عن رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال المرتقبة ، في الجولة رقم 29 ، الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ، والمقرر لها يوم الخميس المقبل ، الموافق 23/06. / 2022. والتي ستعرض التذاكر للجماهير وتحدد أسعارها وموعد عرضها للبيع عبر موقع منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي ، وسنوفر لك عبر موقع ثقافني تفاصيل مباراة الهلال والفتحالمواجهة الحاسمة ، خاصة بالنسبة للهلال ، في ظل صراعه مع الاتحاد على لقب الدوري هذا الموسم.

تُلعب أكثر من مباراة مهمة في نفس اليوم بسبب حساسية الجولتين الفاصلتين الأخيرتين ، والصراع العنيف بين الهلال والاتحاد على اللقب ، ويمكن الدخول فيه من خلال. رابط تذاكر الإتفاق و الإتحاد في نفس الجولة ، وهناك صراع آخر وهو الصراع من أجل البقاء ، وأهمها مباراة الأهلي والرائد في نفس الجولة ، لذلك هناك اهتمام كبير من جميع الجماهير بدخول المنطقة. يقف ويدعم لاعبيه.

لا يزال موقع مكاني مفتوحا لدخول جماهير الهلال والفتح ، بهدف حجز تذاكر اللقاء ، وحتى هذه اللحظة تم بيع 5 آلاف 148 تذكرة ، وسيتم إغلاق الموقع فور صدور التذاكر. بالنسبة لانتهاء صلاحية المباراة ، فمن أراد شراء التذاكر فعليه الدخول الآن وإتمام عملية الحجز قبل انتهاء صلاحية الكمية المحددة من التذاكر ، وأشار نادي الفتح إلى وجود مفاجأة للجماهير في المباراة.

تفعيل الرابط لحجز تذاكر الفتح والهلال الآن

أعلن نادي الفتح السعودي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تفعيل رابط حجز تذاكر مباراته ضد نادي الهلال في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وحدد النادي سعر تذاكر الدخول للعائلات والأفراد بـ 40 ريالاً ، وسعر تذاكر المنصة بـ500 ريال. يأتي المعجبون ويحجزون الآن.

رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال

عدد التذاكر المباعة حتى الآن
عدد التذاكر المباعة حتى الآن
  • تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية makani.com.sa.
  • تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.
  • تحديد مباراة الفتح والهلال.
  • اختر فئة التذكرة ورقم المقعد.
  • انقر فوق موافق على الشروط العامة.
  • ادفع سعر التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.

موقع حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال

جميع تذاكر نادي الفتح السعودي تباع فقط وحصريا من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات ، ويتم إدخالها من قبل الجماهير ، ويتم شراء التذاكر عبر الإنترنت ولم يعرض الموقع تذاكر للحجز حتى الآن ، ونحن عبر موقع العرب اليوم سوف نقوم بمتابعة الموقع والحساب الرسمي لنادي الفتح ، وعند إعلاننا سنبلغكم بموعد إصدار التذاكر على الفور.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في الدوري

لم يتم تحديد أسعار التذاكر بعد ، وعندما يتم تحديد الأسعار سنضعها داخل المقال ، تابعنا

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط
1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61
2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61
3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55
4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53
5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43
6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35
7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34
8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34
9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34
10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32
11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31
12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31
13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30
14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30
15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29
16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر

تم إطلاق رابط منصة مكاني في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا ، وذلك لإطلاق تذاكر المباراة من خلالها ، وحققت المنصة الهدف الذي تم إطلاقها من خلاله ووفرت على الجماهير الوقت والجهد ، في غضون دقائق قليلة يمكنك ذلك. شراء وحجز تذكرة مباراة باتباع بعض الخطوات البسيطة للحجز.

رفع القيود عن دخول الجمهور إلى الملاعب

أعلنت وزارة الداخلية ، رفع جميع أنواع القيود التي فُرضت للوقاية من فيروس كورونا ، وبناء عليه أعلن المتحدث باسم وزارة الرياضة ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، رفع الإجراءات الوقائية التي فُرضت. على الجماهير دخول الملاعب مثل التطعيم وارتداء الكمامات وفحص الحالة الصحية. .

مؤقت العد التنازلي لمباراة الفتح والهلال

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