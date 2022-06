“ألحق” فتح موقع منصة مكاني makani.com.sa || رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال الجولة 29 الآن

مبكرا جدا ، بدأ البحث عن رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال المرتقبة ، في الجولة رقم 29 ، الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين السعودي ، والمقرر لها يوم الخميس المقبل ، الموافق 23/06. / 2022. والتي ستعرض التذاكر للجماهير وتحدد أسعارها وموعد عرضها للبيع عبر موقع منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي ، وسنوفر لك عبر موقع ثقافني تفاصيل مباراة الهلال والفتحالمواجهة الحاسمة ، خاصة بالنسبة للهلال ، في ظل صراعه مع الاتحاد على لقب الدوري هذا الموسم.

تُلعب أكثر من مباراة مهمة في نفس اليوم بسبب حساسية الجولتين الفاصلتين الأخيرتين ، والصراع العنيف بين الهلال والاتحاد على اللقب ، ويمكن الدخول فيه من خلال. رابط تذاكر الإتفاق و الإتحاد في نفس الجولة ، وهناك صراع آخر وهو الصراع من أجل البقاء ، وأهمها مباراة الأهلي والرائد في نفس الجولة ، لذلك هناك اهتمام كبير من جميع الجماهير بدخول المنطقة. يقف ويدعم لاعبيه.

لا يزال موقع مكاني مفتوحا لدخول جماهير الهلال والفتح ، بهدف حجز تذاكر اللقاء ، وحتى هذه اللحظة تم بيع 5 آلاف 148 تذكرة ، وسيتم إغلاق الموقع فور صدور التذاكر. بالنسبة لانتهاء صلاحية المباراة ، فمن أراد شراء التذاكر فعليه الدخول الآن وإتمام عملية الحجز قبل انتهاء صلاحية الكمية المحددة من التذاكر ، وأشار نادي الفتح إلى وجود مفاجأة للجماهير في المباراة.

تفعيل الرابط لحجز تذاكر الفتح والهلال الآن

📢 | تذاكر المباراة! يمكنك الآن حجز تذاكر المباراة # فتح_هلال من خلال موقعي على الرابط التالي 👇🏻 – نادي الفتح السعودي (FatehClub) 18 يونيو 2022

أعلن نادي الفتح السعودي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تفعيل رابط حجز تذاكر مباراته ضد نادي الهلال في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وحدد النادي سعر تذاكر الدخول للعائلات والأفراد بـ 40 ريالاً ، وسعر تذاكر المنصة بـ500 ريال. يأتي المعجبون ويحجزون الآن.

رابط تذاكر مباراة الفتح والهلال

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية makani.com.sa

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد مباراة الفتح والهلال.

اختر فئة التذكرة ورقم المقعد.

انقر فوق موافق على الشروط العامة.

ادفع سعر التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.

موقع حجز تذاكر مباراة الفتح والهلال

جميع تذاكر نادي الفتح السعودي تباع فقط وحصريا من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات ، ويتم إدخالها من قبل الجماهير ، ويتم شراء التذاكر عبر الإنترنت ولم يعرض الموقع تذاكر للحجز حتى الآن ، ونحن عبر موقع العرب اليوم سوف نقوم بمتابعة الموقع والحساب الرسمي لنادي الفتح ، وعند إعلاننا سنبلغكم بموعد إصدار التذاكر على الفور.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح في الدوري

لم يتم تحديد أسعار التذاكر بعد ، وعندما يتم تحديد الأسعار سنضعها داخل المقال ، تابعنا

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعبه ف تي خ يقضي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 فوز 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 شاب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 اضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 تاي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 كوبرات 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الاهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الاتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 رائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الداخل 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 رزمة 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

رابط منصة مكاني لحجز التذاكر

تم إطلاق رابط منصة مكاني في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا ، وذلك لإطلاق تذاكر المباراة من خلالها ، وحققت المنصة الهدف الذي تم إطلاقها من خلاله ووفرت على الجماهير الوقت والجهد ، في غضون دقائق قليلة يمكنك ذلك. شراء وحجز تذكرة مباراة باتباع بعض الخطوات البسيطة للحجز.

رفع القيود عن دخول الجمهور إلى الملاعب

رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا. pic.twitter.com/SZlXbAx5rG – وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 13 يونيو 2022

أعلنت وزارة الداخلية ، رفع جميع أنواع القيود التي فُرضت للوقاية من فيروس كورونا ، وبناء عليه أعلن المتحدث باسم وزارة الرياضة ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، رفع الإجراءات الوقائية التي فُرضت. على الجماهير دخول الملاعب مثل التطعيم وارتداء الكمامات وفحص الحالة الصحية. .

مؤقت العد التنازلي لمباراة الفتح والهلال

